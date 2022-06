Magisk si aggiorna alla versione 25: ecco tutte le novità

Il mondo del modding per smartphone Android è sempre particolarmente attivo e uno dei pilastri attuali è attualmente rappresentato da Magisk, la piattaforma che è utile a installare mod di terze parti.

Nelle ultime ore John Wu, lo sviluppatore e creatore di Magisk, ha rilasciato un nuovo aggiornamento per la piattaforma. Si tratta della versione 25 di Magisk: tra le novità introdotte troviamo la riscrittura completa della parte MagiskInit, oltre all'introduzione di nuove patch per la policy SELinux e alla risoluzione di alcune problematiche con la compatibilità SELinux. Infine, sono stati introdotti dei miglioramenti di sicurezza per il componente MagiskSU.

L'aggiornamento a Magisk 25 è attualmente disponibile al download tramite la repository ufficiale che trovate su GitHub. Qui sotto avete il link diretto. Ancora più in basso trovate il changelog completo.