Magisk 24.2 disponibile: Zygisk è sempre più potente

Magisk è il tool più popolare nel settore del modding ed è utile alla personalizzazione dei dispositivi Android con permessi di root. Il popolare strumento ha appena ricevuto un nuovo aggiornamento.

L'aggiornamento per Magisk corrisponde alla build 24.1 e apporta dei miglioramenti diretti principalmente a Zygisk. Nello specifico sono stati risolti diversi problemi di Magisk, come l'overflow del buffer, quelli relativi al multi-utente per SuperUser, la compressione lz4_lg e poi è stata estesa la compatibilità di Zygisk. Trovate il changelog completo alla fine di questo articolo.