Installare moduli Xposed? Nessun problema grazie a LSPosed!

Il mondo del modding Android è un settore in continua evoluzione, e grazie alla sua resilienza è riuscito ad adattarsi alle continue modifiche introdotte da Google. Una di queste è stata rappresentata dall'impossibilità di modificare file di sistema di base per sostituire l'app_process e il runtime ART, come faceva il famosissimo Xposed.

Ecco quindi che è arrivato Magisk, che permette, tra le altre cose, anche di eseguire codici nel contesto del processo Android Zygote (un metodo usato in ambiente Android per avviare app e processi di sistema, qui la spiegazione) tramite Riru (che viene iniettato nello Zygote per consentire ad altri moduli di eseguire i propri codici nelle app o nel server di sistema, qui trovate la spiegazione).

Questo permette di sfruttare le possibilità di Xposed, che è infatti rinato sotto forma di una serie successori spirituali, come appunto LSPosed, che utilizza Magisk e Riru come base. LSPosed è nato come un fork del noto EdXposed, e viene portato avanti da LoveSy (aka yujincheng08), 南宫雪珊 (aka vvb2060), NekoInverter (aka tehcneko) e molti altri sviluppatori.