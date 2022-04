LineageOS 19 ufficiale: Android 12 e tante novità, ma brutte notizie per i dispositivi legacy

L'annuncio segue l'abbandono della 17.1 e il rilascio dei nuovi sfondi in attesa della 19.1, ma il team ha poi deciso di seguire la numerazione delle build AOSP , che essendo passate a un modello di rilascio di manutenzione trimestrale non presenta più sottoversioni. Quindi niente LineageOS 19.0 o 19.1, ma solo LineageOS 19. Ma veniamo alle novità, Android 12 in primis, con ben 19 build basate sul tag Android-12.1.0_r4 (quello di Google Pixel 6).

Poi il team pone l'accento sulle restrizioni di rete, con il firewall integrato, la modalità restricted networking e la gestione dati per app che sono state riscritte per adeguarsi alle nuove restrizioni AOSP e BPF, oltre all'annuncio del supporto alle versioni target del sistema operativo Android Automotive.

Le cattive notizie sono che la lista dei dispositivi supportati è più scarna del solito in quanto la rimozione di iptables in favore di eBPF ha portato a incompatibilità con la versione del kernel. Per i kernel 4.4 si è riuscito a fare un backport, ma il 3.18 e precedenti non sono al momento supportati.

Per aggiornare, dovete seguire la guida per il vostro modello di telefono disponibile a questo link. Qui sotto potete trovare la lista completa dei dispositivi supportati mentre per il changelog completo vi lasciamo alla pagina del progetto.