LineageOS 18.1 sbarca ufficialmente su tre smartphone Motorola

Nell'attesa che arrivi la LineageOS 19.1 basata su Android 12 , continua lo sviluppo della versione 18.1 della popolare custom ROM, basata però su Android 11 . In particolare, arrivano le build ufficiali per tre smartphone Motorola , che fino ad ora avevano dovuto accontentarsi di firmware creati dalla community.

Le build ufficiali di LineageOS 18.1 sono ora disponibili per Moto G 5G, Moto G 5G Plus 5G e Motorola Edge. Ricordiamo che per installare una custom ROM è necessario sbloccare il bootloader e dunque perdere tutti i dati: per questo motivo, è consigliabile eseguire un backup completo del dispositivo prima di procedere.

Qui di seguito i collegamenti per raggiungere la pagina ufficiale sul sito LineageOS relativa al dispositivo: in questa pagina è spiegato come procedere all'installazione della ROM.