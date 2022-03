LineageOS 18.1 arriva sui primi Pixel

Nelle ultime ore il team Lineage ha esteso la compatibilità delle sue custom ROM ai primi modelli della generazione Pixel, ovvero Pixel e Pixel XL . La build corrisponde alla LineageOS 18.1 , quella basata su Android 11 . Vi ricordiamo che entrambi i dispositivi non sono più supportati ufficialmente dagli aggiornamenti software di Google.

Oltre al supporto per i primi Pixel, la LineageOS 18.1 arriva ufficialmente anche per Redmi Note 8 e Note 8T. Chiaramente per procedere all'installazione sarà necessario installare preventivmente la custom recovery TWRP.

Qui sotto trovate le pagine dedicate ai dispositivi citati sul sito ufficiale LineageOS, dove troverete i link di download e le istruzioni per l'installazione.