La Paranoid Android con Android 12 arriva per POCO X3 / X3 NFC

Arrivano delle belle notizie per gli appassionati di modding che sono possessori di un POCO X3 e POCO X3 NFC. ll team della Paranoid Android ha annunciato l'estensione della compatibilità della sua Sapphire Alpha 2.

La build Sapphire della Paranoid corrisponde alla popolare custom ROM basata su Android 12. Nelle ultime ore è arrivata la compatibilità ufficiale con POCO X3 e X3 NFC, con un changelog abbastanza ricco: troviamo l'aggiunta della Google Camera in versione Go, alcune correzioni audio, fix per Google Foto e l'agggiornamento delle librerie audio. L'elenco completo delle modifiche lo trovate in fondo.