La LineageOS 17.1 in pensione per far spazio alla LineageOS 19 con Android 12

La LineageOS è attualmente una delle custom ROM più popolari e aggiornate nel mondo Android, anche grazie all'abilità dei suoi sviluppatori nel renderla disponibile per un gran numero di modelli di smartphone.

Nelle ultime ore il team della LineageOS ha annunciato che la build 17.1, quella basata su Android 10, non sarà più supportata ufficialmente. Questo significa che gli sviluppatori non lavoreranno più a nuove versioni della LineageOS 17.1. La motivazione risiede nella limitazione delle risorse del team di sviluppo e dei loro server. Tutto per far spazio alla LineageOS 19.0 basata su Android 12.