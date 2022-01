La custom recovery TWRP sbarca ufficialmente su OnePlus serie 8 e tanti altri dispositivi

Stranamente, per i due smartphone OnePlus non era ancora disponibile una versione ufficiale, ma solo una "unofficial" creata da sviluppatori indipendenti. Oltre a OnePlus 8 e 8 Pro , la TWRP ufficiale arriva anche su Nokia 2.2, Motorola G9, Samsung Galaxy J4+, e Samsung Galaxy Tab 3 Lite 7.0 con chipser Marvell PXA986.

Per tutti gli utenti che vogliono affacciarsi al mondo del modding, è imprescindibile passare da una custom recovery : la più famosa è sicuramente la TWRP , che finalmente arriva in via ufficiale su tanti dispositivi, tra cui OnePlus 8 e 8 Pro.

Qui in basso i link per raggiungere le pagine TWRP relative ai dispositivi, che elencano tutte le istruzioni per installare la custom recovery senza incorrere in problemi.