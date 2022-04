Installare pacchetti ZIP senza passare da recovery? Ora si può grazie a Magic ToolFlash!

Ora lo sviluppatore huskydg , membro senior di XDA Developers, ha introdotto un modulo Magisk, Magic ToolFlash , che permette di installare qualunque pacchetto ZIP flashabile direttamente dal proprio dispositivo, come se fosse un modulo Magisk . Tutto quello che bisogna fare è aprire un'app di emulazione di terminale con privilegi di root e dare un comando per eseguire l'operazione di flashing .

Per chi è avvezzo al modding , installare pacchetti ZIP tramite recovery o sideload via PC è piuttosto normale, ma l'avvento di Magisk ha permesso di installare moduli direttamente dall'app.

Magic ToolFlash è uno strumento veramente potente, che permette, oltre agli ZIP, di installare anche moduli Magisk e l'app Magisk stessa attraverso il comando "flash" e mostra anche il registro dettagliato. Tenete presente che la directory /tmp non esiste nel filesystem di root di Android, quindi potrebbe essere necessario modificare lo script di aggiornamento e utilizzare /dev/tmp come directory temporanea.

Inoltre bisogna fare un paio di considerazioni. Prima di tutto lo strumento non può ancora essere utilizzato per installare una ROM da un sistema Android in esecuzione, e poi se lo zip di destinazione contiene un comando /sbin, il flash potrebbe non riuscire su Android 11 e sistemi operativi successivi. Se siete interessati, qui c'è la pagina del progetto su GitHub con il modulo Magisk da scaricare e qui il repository.