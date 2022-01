Incredibile Galaxy S III: Android 12 grazie alla LineageOS non ufficiale

Il video che vedete in fondo a questo articolo è stato registrato su un Galaxy S III aggiornato ad Android 12. Sì, avete capito bene. Il top di gamma Samsung lanciato ben 10 anni fa è riuscito ad avviarsi su una custom ROM LineageOS basata su Android 12. Chiaramente si tratta di una build non ufficiale, che però sembra funzionare a dovere su Galaxy S III.

Chiaramente ci sono anche dei bug, come quelli associati allo sblocco della SIM e all'utilizzo di una microSD. Se però possedete ancora un Galaxy S III funzionante e volete farlo passare alla storia con Android 12, potete far riferimento al link qui in basso per scaricare la ROM e installarla manualmente.