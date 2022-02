Il progetto GSI Android 12 è stato aggiornato, provate le nuove custom ROM anche sui vostri vecchi smartphone!

Avevamo già annunciato tempo fa della possibilità di installare il nuovo sistema operativo di Google anche su vecchi smartphone non più aggiornati grazie alle GSI, ROM alternative che possono essere installate su qualsiasi dispositivo che supporti Project Treble. Ora lo sviluppatore del progetto Phh-Treble AOSP 12 GSI (nome in codice "Squeak"), phhusson, lo ha aggiornato con le patch di sicurezza di febbraio 2022, una serie di patch specifiche per la piattaforma e altro ancora.

Il punto più interessante dell'ultima versione di Phh-Treble è l'aggiornamento OTA integrato. Fino ad oggi era necessario scaricare e installare manualmente la nuova versione di GSI per aggiornare all'ultima build. Grazie al client OTA appena introdotto (accessibile in Impostazioni Treble => Updater), il controllo degli aggiornamenti e l'installazione saranno notevolmente più semplici, anche se dobbiamo ricordare che per ora funziona solo su dispositivi con partizioni dinamiche.