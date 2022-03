Il cuore dei temi Material You è arrivato nell'AOSP

Una delle novità più interessanti apportate da Google con Android 12 su smartphone risponde al concetto di Material You, la nuova personalizzazione grafica automatica del sistema in base allo sfondo impostato dall'utente.

Nelle ultime ore il codice del Material You è stato integrato nell'Android Open Source Project, conosciuto meglio come AOSP, e questa è una grande notizia per coloro che si affidano al modding per il software che usano sui loro dispositivi. Come è possibile vedere dal codice AOSP disponibile online, Monet, il nome in codice del progetto che ha portato al Material You, è ora a disposizione di tutti gli sviluppatori che vorranno implementarlo.