GCam su OnePlus 9 e 9 Pro è finalmente riutilizzabile

OnePlus ha recentemente rilasciato sul canale stabile un aggiornamento per OxygenOS 12 per OnePlus 9 e 9 pro. Insieme alle patch di sicurezza Android di gennaio 2022, l'aggiornamento porta con sé migliorie per quanto riguarda bug e ottimizzazioni, ma c'è una cosa che il changelog non dice, e farà contento chi usava GCam prima dell'ultimo aggiornamento.

OnePlus era a conoscenza che la mod GCam, prima di questa release, andasse in crash all'avvio, rendendo praticamente inutilizzabile l'applicazione. Non ha mai fornito una data certa su quando questo bug sarebbe stato risolto, ma a quanto pare grazie alla versione C.44 di OxygenOS 12 rilasciata sul canale stabile il problema è stato corretto, per la gioia degli utilizzatori di GCam che fino a poco tempo fa non ne potevano far uso.