Android 12L su qualsiasi dispositivo con Project Treble: ecco come

Dopo mesi di test, Android 12L è finalmente disponibile e alcuni sviluppatori hanno già iniziato a diffondere le prime ROM personalizzate. La prima, in tal senso, è stata pubblicata su XDA Recognized Developer phhusson e porta la firma dello sviluppatore Phh-Treble.

Questa ROM è progettata per funzionare su molti dispositivi in grado di supportare Project Treble (quindi che il dispositivo su cui si intende avviare l'installazione abbia almeno Android 8.0). Il progetto "Phh-Treble" viene fornito con un programma di aggiornamento OTA integrato, tuttavia per installare questa nuova versione sarà necessario procedere con il download manuale ed eseguire il flashing.