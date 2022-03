Android 12L arriva sul tablet che non ti aspetti: Nexus 7 (2013)

Il nuovissimo Android 12L, inaspettatamente, è disponibile anche un tablet non proprio recente, ovvero il Google Nexus 7 del 2013. Ovviamente non si tratta di un aggiornamento ufficiale, bensì di una build di LineageOS 19.1.

Followmsi, membro di XDA, inoltre, è riuscito a portare la ROM sia sul modello Wi-Fi che sulla variante "3G". Il dispositivo, fermo ufficialmente ad Android 6.0.1, ovviamente non possiede l'hardware necessario per supportare la versione più recente di Android, tuttavia questo non ha impedito agli sviluppatori di proseguire nel loro progetto.