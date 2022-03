Android 12L arriva su PC x86 con la nuova Bliss OS

La cosa più interessante per gli utenti è la presenza di un launcher per la modalità desktop , che dovrebbe essere più adatto per l'utilizzo con tastiera e mouse .

Il processo di installazione è ottimizzato per UEFI con file system della tabella di partizione GUID (GPT), ma si può avviare anche su piattaforme legacy. Non è necessario installare un pacchetto GApps separato, poiché il Play Store e gli altri servizi Google sono già preinstallati nella build.

Se siete interessati a provarla, potete dare un'occhiata al sito Web ufficiale di Bliss OS. Tenete presente che l'installazione di Android su un PC non è proprio banale e gli sviluppatori, prima di scaricare il pacchetto ISO ,richiedono di superare un piccolo test in modo da essere sicuri che l'utente sappia cosa sta facendo. Intanto vi lasciamo al video in cui lo sviluppatore mostra la ROM in funzione.