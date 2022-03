Android 12L arriva anche su Raspberry P i4

Da qualche settimana, è arrivata la versione stabile di Android 12L , il sistema operativo di Google pansato per i dispositivi foldable o con schermi ampi: come tutte le build di Android , anche questa versione si presta benissimo ai porting (vedi quanto fatto su Nexu 7 2013 ) e, in particolare, uno sviluppatore è riuscito a creare una build di Android 12L per Raspberry Pi 4.

Android 12L su Raspberry Pi (la ROM è installabile su Raspberry Pi 4 Model B e Raspberry Pi 400) funziona esattamente come su un qualsiasi smartphone o tablet, ma ovviamenre presenta qualche bug in più, essendo una versione non ufficiale: manca, per il momento, il supporto all'accelerazione hardware per il decoding dei video e i moduli di Raspberry, come la fotocamera, non sembrano funzionare.

Vista la natura della scheda Raspberry, le potenzialità di questa ROM sono tantissime: qualcuno potrebbe persino cimentarsi nella realizzazione di un tablet "fatto in casa". L'installazione è molto semplice, visto che basta creare una microSD bootabile con il firmware di Android 12L (e si possono anche installare le app Google). Maggiori dettagli sul thread ufficiale di XDA dedicato al progetto.