Android 12 gira davvero ovunque: arriva anche il porting per Raspberry Pi 4

L'utente XDA KonstaT è infatti riuscito in questa impresa grazie ad un port non ufficiale della LineageOS 19.0, basata proprio su Android 12. In particolare, i dispositivi che possono questo sistema operativo sono Rapsberry Pi 4 Model B, Pi 400 Personal Computer Kit e la variante con almeno 2GB di RAM di Compute Module 4, che andrà poi collegato ad una scheda compatibile.

Non mancano ovviamente alcuni glith grafici e bug, ma fondalmentalmente tutto il necessario per un utilizzo base del dispositivo funziona senza problemi: in fondo trovate la lista completa di tutto ciò che funziona mentre, nel caso in cui vogliate provare anche voi ad installare Android 12 sul vostri Rapsberry Pi, vi lasciamo alla pagina di XDA dedicata.