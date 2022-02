Amanti del modding? È uscita la nuova Paranoid Android basata su Android 12 per alcuni Xiaomi

La custom ROM Paranoid Android è una delle più popolari tra gli "smanettoni" e amanti del modding. Basata sulla base Android CAF (Code Aurora Forum), incorpora le ultime ottimizzazioni per prestazioni e batteria per i chipset Qualcomm. Il team di Paranoid Android ha dato il via allo sviluppo basato su Android 12 nel novembre del 2021 e da allora ha iniziato a supportare un numero sempre maggiore di popolari dispositivi, come OnePlus 7 Pro, Xiaomi Mi 10T e POCO X3.

Ora il team ha annunciato le nuove build Paranoid Android Sapphire Alpha 2 basate su Android 12, disponibili per Xiaomi Mi 10T e Mi 10T Pro.