Aggiornate i driver della vostra GPU Qualcomm come veri pro! (no root)

Non tutti cambiano telefono ogni anno e, spesso e volentieri, chi desidera tenere uno smartphone Android per più tempo si deve rivolgere al modding per poter stare al passo con gli aggiornamenti, in quanto i produttori fino a poco tempo fa non andavano oltre i due anni. Google ha vercato di superare il problema con Project Treble, che ha permesso di modularizzare il sistema operativo e aggiornare i driver grafici come se fossero un'app attraverso il Play Store. Da allora, diversi produttori hanno collaborato con Google e i principali fornitori di GPU, tra cui ARM e Qualcomm, per distribuire gli aggiornamenti per i driver GPU dei loro telefoni indipendentemente dagli aggiornamenti del sistema operativo.

È qui che entra in gioco Adreno Tools, un tool che permette modifiche o sostituzioni del driver GPU su Android, anche senza root. Il fatto interessante è che il tool permette di sostituire i driver GPU proprietari con quelli di terze parti, eliminando così di fatto la dipendenza dai produttori di GPU per l'aggiornamento dei loro prodotti.