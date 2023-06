Migliori smartphone rugged - Giugno 2023

La nostra lista dei migliori smartphone rugged aggiornata a giugno 2023. Vi ricordiamo che c'è anche la pagina generica dei migliori smartphone 2023 dove troverete anche altri modelli.

Migliori smartphone rugged 2023

Cominciamo questa guida rispondendo ad una semplice domanda: cos'è uno smartphone rugged? E' uno smartphone compreso da pochi e acquistato da molti! Nel complesso sono dispositivi progettati per sopravvivere praticamente a tutto! Sono resistenti ad acqua e polvere (certificazioni IP68 o IP69), vantano una scocca robusta e una potente batteria. Ovviamente tra le certificazioni abbiamo anche quella relativa allo standard militare MIL-STD-810G. E' lo smartphone perfetto per sportivi (soprattutti per chi fa sport estremi), per chi ama fare trekking o qualsiasi altra attività all'aperto, o semplicemente per utenti distratti in cerca di un prodotto indistruttibile. In questa guida ci siamo prodigati a raccogliere i migliori smartphone rugged presenti sul mercato. Per facilitarvi le cose abbiamo suddiviso i prodotti in categorie. Nella speranza che troviate quello giusto per voi, vi invitiamo a proseguire nella lettura della nostra guida.

Migliori smartphone rugged a meno di 200€

Siete in cerca di uno smartphone che sia per forza rugged e che costi per forza poco? Bene, allora siete nel posto giusto perchè in questo paragrafo abbiamo raccolto i migliori smartphone rugged economici. Vi lasciamo al nostro elenco prodotti.

FOSSiBOT F101 FOSSiBOT F101 è lo smartphone più economico della nostra guida. Vanta un comodo schermo da 5.45", una potente batteria da 10.600 mAh (con ricarica rapida da 18W), un ottimo processore Quad-Core MediaTek Helio A22, 7 GB di RAM + 64 GB di ROM (1 TB espandibile). Bene anche il kit fotografico con una fotocamera da 24 megapixel e una da 8 megapixel. Un telefono impermeabile e indistruttibile dal prezzo super conveniente!

CUBOT Kingkong 6 CUBOT Kingkong 6 è venduto ad un prezzo decisamente competitivo sul mercato. Come tutti gli smarphone rugged spicca per design e caratteristiche tecniche. Abbiamo un display HD+ da 6,1", 4 GB di RAM e 64 o 128 GB di memoria interna, un potente processore Quad-Core T310 con Cortex A7 coadiuvato da una GPU ARM Mali-400 MP1. La batteria da 5.000 mAh risulta sufficiente per una giornata.

DOOGEE S41 Pro DOOGEE S41 Pro è uno smartphone rugged decisamente economico. Vanta uno schermo impermeabile da 5,5" con vetro Corning Gorilla Glass ultra-robusto. Nonostante l'incredibile livello di resistenza e robustezza, DOOGEE S41 Pro presenta un design sorprendentemente sottile e compatto. Buono il kit fotografico, la RAM e la ROM. È certificato IP68/IP69K e MIL-STD-810H. Tra le altre cose spicca la potente batteria da 6.300 mAh. Che siate appassionati di sport estremi o di qualsiasi attività all'aperto, questo è lo smarphone per voi.

IIIF150 B1 F150, azienda dalla storia recente, si pone come alternativa ai marchi blasonati del settore degli smartphone rugged. B1 vanta uno schermo da 6.5" Full HD+ con Corning Gorilla 3 Glass, 12 GB di RAM e 64 GB di ROM, una potente batteria da 10.000 mAh e un buon kit fotografico (principale da 20 megapixel e una 2 megapixel per le macro). Ovviamente ha superato gli standard IP68/ IP69K/ MIL-STD-810G. A questo prezzo è impossibile chiedere di più!

IIIF150 Air1 Pro Economico e performante, IIIF150 Air1 Pro è lo smartphone rugged da acquistare se si hanno problemi di budget ma non si vuole rinunciare ad un prodotto robusto e resistente. Vanta uno schermo Full HD+ da 6,5" con Corning Gorilla Glass 3. Come sistema operativo abbiamo Android 12, mentre come processore troviamo un MTK6765 Octa-core. Inoltre, avrete a disposizione per i vostri file 12 GB di RAM e 128 GB di ROM. Bene il kit fotografico con una posteriore da 48 megapixel e una frontale da 5 megapixel. Resistente a cadute (da 1,5 m), a polvere, ad alte e basse temperature (da -40°C a 70°C) e impermeabile (1,5 m per 24 ore).

Migliori smartphone rugged oltre i 200€

Oltre i 200€ troverete degli ottimi smartphone rugged. In questo paragrafo abbiamo raccolto solo i migliori e quelli aventi un ottimo rapporto qualità/prezzo.

IIIF150 B1 Pro IIIF150 B1 Pro è uno smartphone rugged dal prezzo conveniente e dall'estetica avvincente. Questo telefono impermeabile, antipolvere e antiurto vanta un comodo schermo da 6.5" Full HD+. Inoltre, avrete tanta memoria (12 GB di RAM e 128 GB di ROM) ma soprattutto tanta batteria (10.000 mAh + ricarica rapida 18W). Buona la fotocamera principale da 48 megapixel (c'è anche una per la visione notturna).

DOOGEE S96GT Vi proponiamo un altro smartphone rugged marchiato DOOGEE. Anche in questo caso abbiamo un ottimo schermo da 6,22" HD+, un design resistente e robusto, un buon kit fotografico (48 + 8 + 2 +20 megapixel) e una grande batteria da 6.350 mAh (con ricarica rapida da 24W). Inoltre, soddisfa gli standard di grado militare IP68/IP69K/MIL-STD-810H. Sopravvive sotto 1,5 m d'acqua per 30 min, resiste a temperature che vanno da -55° a 70° e a cadute da 1,5 m. Uno smartphone indistruttibile ed economico da prendere in considerazione.

DOOGEE S89 DOOGEE S89 è un ottimo smartphone rugged dal prezzo conveniente. Vanta uno schermo da LCD Full HD+ waterdrop da 6,3". Anche qui siamo dinanzi ad un modello impermeabile, antipolvere e anticaduta (IP68/IP69K/MIL-STD-810H). Menzione d'onore alla potente batteria da 12.000 mAh (con ricarica rapida 33W e ricarica wireless 15W). Bene anche il processore (Helio P90 Octa-core), la memoria (8 GB RAM + 128 GB ROM) e il comparto fotografico (48 + 20 + 8 megapixel).

Blackview BV8800 Blackview BV8800 è uno smartphone rugged cinese dall'ottimo rapporto qualità/prezzo. Vanta un comodo schermo 6.58'' Full HD+ in tecnologia IPS e con frequenza di aggiornamento di 90 Hz. Spicca il design robusto e resistente a polvere, acqua (impermeabile per 30 min fino a 1,5 m), cadute fino a 1,5 m, alte e basse temperature. Il comparto fotografico comprende una buona principale da 50 megapixel. Ottima l'enorme batteria da 8.380 mAh con ricarica rapida da 33W. E per non farci mancare nulla, abbiamo anche GPS e sensore di pressione dell'aria.

OUKITEL WP22 Per quanto riguarda gli smartphone rugged, OUKITEL sa il fatto suo! Il modello WP22 spicca per qualità costruttiva e caratteristiche tecniche. Vanta uno schermo da 6.58" Full HD+, un'enorme batteria da 10.000 mAh (con ricarica rapida da 18W), una fotocamera principale da 48 megapixel e una da 20 megapixel per la visione notturna, un buon altoparlante integrato e tanta memoria. Un ottimo dispositivo impermeabile, antipolvere e antiurto da prendere in considerazione.

AGM H5 In materia di smartphone rugged AGM è sinonimo di qualità e affidabilità. H5 vanta un comodo schermo da 6,52" HD+. Dispone di una fotocamera principale da 48 megapixel, di una notturna a infrarossi da 20 megapixel e di una per le macro da 2 megapixel. Non manca una potente batteria da 7.000 mAh e una buona memoria (6 + 128 GB) . Uno smartphone indistruttibile, impermeabile, antipolvere e a prova di caduta (IP68/IP69K/MIL-STD-810H).

DOOGEE S100 DOOGEE continua a sorprendere con questo modello S100. Monta un display in tecnolgia IPS da 6.58" Full HD+ con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Come processore troviamo Helio G99. Non mancano 20 GB di RAM, 256 GB di memoria interna e un'enorme batteria da 10.800 mAh. Il kit fotografico comprende una buona principale da 108 megapixel e una per la visione notturna da 20 megapixel. Assolutamente impermeabile (standard IP68).

DOOGEE S100PRO Fratello maggiore del modello precedente, DOOGEE S100PRO non delude le aspettative nemmeno dei più esigenti. Stiamo parlando di un prodotto completo a 360° in quanto S100 Pro è un powerbank, una torcia e anche uno smartphone. Perfetto per escursioni o attività all'aperto di ogni genere. Abbiamo uno schermo 6.58" Full HD+, 20 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, una buona fotocamera da 108 megapixel e una per la visione notturna da 20 megapixel, un'enorme batteria da 10.800 mAh e un processore di tutto rispetto (Mediatek Helio G99). Peccato per l'assenza di connettività 5G! Recensione Doogee S100 Pro

Migliori smartphone rugged non cinesi

La stragrande maggioranza degli smartphone rugged sono prodotti da aziende cinesi (basti guardare gli smartphone dei paragrafi antecedenti). Qui abbiamo raccolto tutti i prodotti "non cinesi" presenti sul mercato. Di seguito i migliori smartphone rugged non cinesi.

CaterPillar - Cat S42h+ Tra i produttori di smartphone rugged non cinesi annoveriamo CaterPillar. Cat S42h+ è uno smartphone rugged pensato per chi lavora sui cantieri. Vanta un comodo schermo CorningGorilla Glass 5 da 5,5" Full HD+ e un immancabile design robusto. Si tratta di un dispositivo 4G e dual SIM. Sotto la scocca troviamo un processore Quad-Core Helio A20 da 1.8 GHz, 3 GB di RAM e 32 GB di memoria. Presenta anche una discreta batteria da 4.200 mAh. Resiste fino a 1,5 m di profondità per 35 min, a cadute di 1,8 m di altezza, a condizioni atmosferiche impegnative e a miscele chimiche.

CaterPillar - Cat S62 Pro Con Cat S62 Pro sale il prezzo e con esso la qualità del prodotto. Siamo dinanzi ad un modello costoso ma molto performante e super robusto in quanto realizzato appositamente per i lavoratori di cantiere. Il display Corning Gorilla Glass 6 è da 5,7" Full HD+. Offre robustezza e resistenza secondo gli standard IP68 e MIL-STD-810H (sopporta vibrazioni, polvere, acqua, sabbia, nebbia salina e cadute fino a 1,8 m). Il processore è un Qualcomm Snapdragon 660 Octa-Core a 2.0 GHz, abbiamo poi 6 GB di RAM e 128 di memoria. Grazie al sensore FLIR Lepton 3.5 potrete avere immagini termiche di livello professionale.

Migliori smartphone rugged 5G

Il connubbio perfetto è solo uno: 5G e design rugged! In questo paragrafo abbiamo raccolto i migliori smartphone rugged 5G presenti sul mercato. Sono tutti prodotti di qualità, alcuni più costosi di altri. Noi ve li consigliamo tutti!

DOOGEE V30 DOOGEE V30 è uno smartphone rugged 5G dalle prestazioni elevate e ci apprestiamo a spiegarvi il perchè. Abbiamo un ottimo schermo da 6.58" Full HD+ con frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Non manca un potente processore, 15 GB di RAM e 256 GB di ROM e un'enorme batteria installata di 10.800 mAh (con ricarica rapida da 66W). Un telefono indistruttibile che soddisfa gli standard di grado militare IP68/IP69K/MIL-STD-810H (impermeabile, antipolvere, antiurto). Il prezzo è decisamente conveniente.

Nokia XR20 Tra gli smartphone rugged 5G annoveriamo anche questo modello marchiato Nokia. Vediamo subito le caratteristiche specifiche: display 6.67" Full HD+, sistema operativo Android 11, processore Octa-Core Qualcomm Snapdragon 485 5G, 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna (espandibile con microSD fino a 512 GB) e batteria da 4.630 mAh. Il comparto fotografico comprende una dual camera posteriore con sensore principale da 48 megapixel, più un sensore da 13 megapixel con ottica grandangolare e dual flash LED. Perfetto per chi vuole a tutti costi uno smartphone rugged senza dover rinunciare all'eleganza, alla leggerezza e alla connettività 5G.

DOOGEE VMAX 5G Per quanto riguarda gli smartphone rugged 5G vi proponiamo un altro modello della rinomata azienda DOOGEE. Ovviamente come qualsiasi smartphone rugged che si rispetti ha superato le rigorose certificazioni IP68/IP69K/MIL-STD-810G. Vanta un comodo display da 6,6" Full HD+ con frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Come processore troviamo il Dimensity 1080. Abbiamo anche 20 GB di RAM e 256 GB di ROM. Molto bene la fotocamera principale da 108 megapixel. Notevole la batteria integrata da 22.000 mAh (con ricarica rapida da 33W).

DOOGEE V30T 5G DOOGEE V30T 5G diversamente dal modello precendente vanta uno schermo leggermente più grande (6,58") ma sempre Full HD+ e con frequenza di aggiormanto di 120 Hz. Il processore è sempre un Dimensity 1080 e sotto la scocca troviamo sempre 20 GB di RAM e 256 GB di ROM. Il kit fotografico comprende una principale da 108 megapixel, una da 20 megapixel per la visione notturna e una grandangolare da 16 megapixel. Questa volta la batteria è da 10.800 mAh, ma in compenso abbiamo una ricarica rapida da 66W.

Migliori smartphone rugged Samsung

Per quanto riguarda gli smartphone rugged anche Samsung ha fatto la sua parte lanciando sul mercato due modelli che ci apprestiamo a descrivervi in questo paragrafo.

Samsung Galaxy XCover 5 Samsung Galaxy XCover 5 è uno smartphone rugged robusto progettato per durare nel tempo. Vanta un comodo display HD+ da 5,3". Sotto la scocca come processore troviamo un Exynos 850 con Mali-G52. Abbiamo poi 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna. Il kit fotografico comprende una fotocamera anteriore da 5 megapixel e una posteriore da 16 megapixel. La batteria da 3.000 mAh garantisce una giornata di autonomia. Resistenza all'acqua fino a 1,5 m per un massimo di 30 min, nonché protezione da polvere, sporco e sabbia (standard IP68/MIL-STD 810G).

Samsung Galaxy XCover 6 Pro Un altro smartphone rugged di Samsung è Galaxy XCover 6 Pro. Vediamo subito le caratterisiche tecniche: display da 6.6'', 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna espandibile, batteria da 4.050 mAh, 5G, resistente ad acqua, polvere e urti. Prezzo conveniente e ottima qualità costruttiva. Consigliato!

Migliori smartphone rugged con termocamera

Il punto di forza di alcuni smartphone rugged è la "termocamera" utile a misurare la temperatura dell'ambiente circostante con grande precisione (sono simpatiche le foto e i video con rilevazioni della temperatura). In questo pargrafo abbiamo raccolto solo i migliori modelli (vi anticipiamo che si tratta di prodotti particolarmente costosi).

Ulefone Power Armor 18T Ulefone Power Armor 18T è lo smartphone rugged con termocamera più economico di questa guida. Vediamo subito le sue caratteristiche specifiche: schermo Full HD+ da 6,58", processore MediaTek Dimensity 900, batteria da 9.600 mAh con ricarica rapida da 66W, 17 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, fotocamera principale da 108 megapixel e 5G. Non manca davvero nulla all'appello! Ovviamente si tratta di un dispositivo impermeabile, antipolvere e anticaduta (altrimenti che smartphone rugged sarebbe).

AGM Glory Pro AGM Glory Pro, fratello maggiore di AGM Glory G1S, è un ottimo smartphone rugged con termocamera e ci apprestiamo a spiegarvi il perchè. Abbiamo design robusto e appariscente, un kit fotografico di tutto rispetto con un sensore da 48 megapixel, una per le macro da 2 megapixel e una da 20 megapixel per la visione notturna ad infrarossi (la più grande novità di questo smartphone). Abbiamo anche un vistoso speaker da ben 3,5W con una potenza massima di 110 dB. Monta un processore Snapdragon 480, che garantisce pieno supporto alle reti 5G. La RAM è da 8 GB e la memoria interna ammonta a 256 GB (espandibili tramite microSD). Recensione AGM Glory Pro

AGM G2 Guardian AGM G2 Guardian non è decisamente uno smartphone comune! Per prima cosa lo smartphone è certificato IP68 per la resistenza ad acqua e polvere e MIL-STD-810H per quanto riguarda la resistenza a temperature più estreme e cadute. Vanta una batteria da 7.000 mAh (che è indubbiamente il fattore chiave di questo smartphone). A fare la differenza abbiamo il comparto fotografico con il sensore da 20 megapixel con illuminatore ad infrarossi (che consente foto notturne) e la termocamera (aggiornata) pronta a riconoscere impronte di temperatura fino a 500 m. Per di più, anche AGM G2 Guardian può diventare una torcia grazie al suo LED superiore. Recensione AGM G2 Guardian

Come scegliere uno smartphone rugged

Per chi non fosse ferrato sull'argomento, in questo paragrafo abbiamo raggruppato quelle poche caratteristiche tecniche che andrebbero valutate al momento dell'acquisto di uno smartphone rugged. Partiamo dal presupposto che uno smartphone rugged non è che un semplice smartphone, solo più robusto. Quindi per quando riguarda display, processore, RAM, comparto fotografico, sistema operativo e connettività, i criteri di valutazione che andrete ad utilizzare sono li stessi che usereste con uno smartphone normale. In parole povere, quando acquistate uno smarphone rugged sono due le cose da valutare attentamente, la batteria e li standard di resistenza. Questi smartphone spiccano per le loro enormi e potenti batterie, che possono spingersi anche oltre i 10.000 mAh. Ovviamente più grande sarà la batteria e migliore sarà l'autonomia. Per quanto riguarda le classificazioni di resistenza, abbiamo la IP68 (totalmente resistente a polvere e acqua) e la classificazione IP69K (tutte le caratteristiche della IP68 con in più la resistenza alle alte temperature e all'alta pressione). La classificazione MIL-STD-810 è sinonimo di garanzia in quanto sta ad indicare che lo smartphone è in grado di resistere a cadute da almeno 1,2 m e a forti collisioni. Sono queste le caratteristiche di uno smartphone indistruttibile!