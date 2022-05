Migliori Smartphone Economici - Maggio 2022

La nostra lista dei migliori smartphone economici aggiornata a maggio 2022. Se foste alla ricerca di consigli più generali, vi rimandiamo alla guida migliori smartphone, dove troverete modelli in tutte le fasce di prezzo.

I migliori smartphone economici 2022

Migliori smartphone economici sotto i 100€

Se avete problemi di budget e non siete disposti a spendere più di 100€ per il vostro smartphone, in questa guida troverete sicuramente il prodotto giusto per voi.

Ulefone Note 8 Non lasciatevi ingannare dal prezzo decisamente economico, questo smartphone non ha nulla da invidiare ad altri della sua fascia. Questo modello vanta uno schermo da 5,5"e si presenta con un design piuttosto semplice e compatto. Sotto la scocca abbiamo un processore quad-core, 2 GB di RAM e 16 GB di ROM. Il comparto fotografico comprende una fotocamera principale da 5 megapixel e una secondaria da 2 megapixel con flash posteriore; entrambe possono acquisire immagini luminose e dettagliate anche in condizioni di scarsa luminosità. La batteria da 2.700 mAh garantisce una discreta autonomia al dispositivo.

Realme C11 Realme C11 vanta uno schermo da 6,5" IPS HD+ (720 x 1.600 pixel). A muovere il dispositivo troviamo il processore Unisoc SC9863A octa-core (4x1.6 GHz Cortex-A55 & 4x1.2 GHz Cortex-A55) con GPU IMG8322, più 2 GB LPDDR4X di RAM e 32 GB eMMC 5.1 espandibile con microSD Card. Il comparto fotografico comprende una fotocamera posteriore da 8 megapixel f/2.0 con autofocus, una fotocamera frontale da 5 megapixel f/2.2 con fuoco fisso. Si tratta di un dispositivo dual SIM. La batteria è da 5.000 mAh con ricarica a 10 W. Insomma un vero smartphone entry-level.

Redmi 9A Redmi 9A è un interessante smartphone di fascia bassa. Vanta uno schermo da 6,53" IPS LCD con risoluzione HD+. A muovere questo dispositivo è il processore MediaTek Helio G25 octa con supporto ai 64 bit che lavora alla frequenza di 2 GHz affiancato da un processore grafico PowerVR GE8320. Abbiamo inoltre 32 GB di memoria, espandibile con microSD, e purtroppo solo 2 GB di RAM, che in effetti sono un po' pochi. Il comparto fotografico offre una fotocamera principale di 13 megapixel e una secondaria di 5 megapixel. Infine, presenta una batteria da 5.000 mAh, senz'altro buona, anche perché lo schermo HD+ riduce i consumi. Scheda tecnica Redmi 9A

Nokia C20 Lo Nokia C20 vanta un display da 6,52" in tecnologia IPS LCD e con risoluzione di HD+ (720 x 1600 pixel). Sotto la scocca troviamo un processore Unisoc SC9863A octa con supporto ai 64 bit che lavora alla frequenza di 1.6 GHz e un processore grafico Mali-G52 MC2, più 1 GB di RAM e 16 GB di memoria, espandibile tramite l'ausilio di una microSD. La fotocamera frontale da 5 megapixel è dotata di flash frontale. La fotocamera principale da 5 megapixel è dotata invece di flash Singolo e registra video a HD (1280 x 720 pixel). Si tratta di un dispositivo dual SIM. La batteria non removibile è da 3.000 mAh.

Blackview A60 Pro Questo smartphone marchiato Blackview vanta un display da 6,1'' che si adatta perfettamente al palmo della mano e offre un notevole comfort visivo. Esteticamente si presenta sottile e leggero; sotto la scocca a muovere il dispositivo abbiamo il potente processore quad-core Helio A22, 3GB di RAM e 16 GB di ROM. Per quanto riguarda il comparto fotografico, abbiamo una doppia fotocamera posteriore da 8 megapixel combinata con una fotocamera frontale da 5 megapixel. La grande batteria da 4.080 mAh garantisce buona autonomia al dispositivo (un'intera giornata di uso intensivo). Infine, i 3 slot vi consentiranno di inserire contemporaneamente due nano SIM e una microSD.

Realme C21 Realme C21 vanta un ampio schermo da 6,5" in tecnologia IPS e con una risoluzione di 720 x 1600 pixel. L'hardware di questo smartphone è più che buono per la fascia di prezzo. Abbiamo un processore Mediatek Helio G35 a 12 nm e una GPU Power GE8320. Poi abbiamo 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, insomma due rarità in questa fascia di prezzo. Il comparto fotografico comprende una fotocamera da 13 megapixel edue sensori aggiuntivi da 2 megapixel, uno per le macro e uno per migliorare l'effetto bokeh. Uno dei punti di forza di questo smartphone è la sua batteria da 5.000 mAh. Recensione Realme C21

Scheda Tecnica Realme C21

Migliori smartphone economici sopra i 150€

Se siete disposti a spendere un po' di più per il vostro smartphone, in questo paragrafo troverete un numero discreto di prodotti dall'ottimo rapporto qualità/prezzo.

Redmi 9C Redmi 9C vanta un display da 6,53" in tecnologia IPS LCD e con risoluzione HD+. Sotto la scocca abbiamo il processore MediaTek Helio G35 octa con supporto ai 64 bit che lavora alla frequenza di 2 GHz e ha un processore grafico PowerVR GE8320. Abbiamo inoltre 3 GB di RAM e 64 GB di memoria, espandibile con microSD. Il comparto fotografico comprende una fotocamera principale da 13 megapixel supportata da flash Singolo e una secondaria da 5 megapixel. La batteria non removibile da 5.000 mAh fa il suo dovere e garantisce un'ottima resa al dispositivo. Scheda tecnica Redmi 9C

OPPO A15 OPPO A15 vanta un design compatto (164 x 75.4 x 7.9 mm e pesa 175 g) e un display IPS LCD da 6.52" con risoluzione 720 x 1600. Al suo interno abbiamo come motore del dispositivo il processore Octa-core (4x2.35 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) affiancato da 32 GB di ROM e 2 GB di RAM. Il comparto fotografico comprende una fotocamera frontale singola da 5 megapixel e una tripla posteriore da 13 megapixel. Il dispositivo ha poi un'ottima autonomia grazie alla batteria da 4.230 mAh.

Migliori smartphone economici sotto i 200€

Anche con poche centinaia di euro si po' acquistare un ottimo smartphone. In questo paragrafo troverete i migliori modelli con un prezzo inferiore ai 200€.

Galaxy A02s Samsung Galaxy A02s vanta un display touchscreen da 6.5" con risoluzione di 1600 x 720 (HD+). Vanta una fotocamera tripla da 13+2+2 megapixel con flash e una frontale da 5 megapixel che permette di scattare foto abbastanza pulite. Sotto la scocca abbiamo un processore Octa-core con 3 GB di RAM e 32 GB di memoria interna espandibile con una scheda microSD da 1 TB. Si tratta di un dispositivo Dual SIM. Ottima la batteria da 5.000 mAh e la ricarica rapida adattiva da 15W.

OPPO A16s OPPO A16S vanta uno schermo da 6,52" con tecnologia IPS LCD. La camera principale ha una risoluzione di 13 megapixel e registra video Full HD - 1920 x 1080 pixel. Questa fotocamera ha a disposizione anche un flash Singolo. La fotocamera frontale può scattare foto sino a 8 megapixel. La CPU è un MediaTek Helio G35 octa a 64 bit da 2.3 GHz e GPU PowerVR GE8320, il tutto supportato da 3 GB di RAM e 32 GB di memoria, espandibile tramite una microSD. La batteria non removibile da 5.000 mAh garantisce buona autonomia al dispositivo. Scheda tecnica OPPO A16S

Galaxy A12 La particolarità principale di Galaxy A12 è la quadrupla fotocamera posteriore, un elemento non da poco in questa fascia di prezzo, con sensori da 48+5+2+2 megapixel e flash, e la fotocamera anteriore da 8 megapixel. Dispone di uno schermo con notch a goccia da 6.5", con una risoluzione 720 x 1600 (HD+). Il dispositivo in questione ha una memoria RAM di 4 GB e una ROM da 64 GB espandibile con microSD (fino a 1 TB). Grazie alla batteria da 5.000 mAh, il vostro smartphone vi accompagnerà per almeno un giorno pieno e intenso senza richiedere una ricarica. Passando alla connettività, abbiamo un Wi-Fi b/g/n 2.4GHz, Bluetooth v5.0 e GPS. Insomma, è uno dei dispositivi più apprezzati in questa fascia, e al giusto prezzo rappresenta una valida alternativa.

Redmi 10 Redmi 10 vanta un pannello da 6,5" con risoluzione Full HD+. Si tratta di uno schermo LCD che fa del suo refresh rate a 90 Hz il suo punto di forza. Dentro a Redmi 10 troviamo un processore Helio G88 octa core da 2 GHz di Mediatek, con processo produttivo a 12 nm. Abbiamo poi una GPU Mali G52 MC2, 4 o 6 GB di RAM e 64 o 128 GB di memoria interna, espandibile tramite microSD. Per quanto riguarda il comparto fotografico, abbiamo una nuova fotocamera da 50 megapixel (un record in questa fascia di prezzo), una grandangolare da 8 megapixel e due da 2 megapixel, una per le macro e una per l'effetto bokeh. La corposa batteria da 5.000 mAh garantisce un'autonomia eccellente.

Xiaomi Redmi Note 10 Redmi Note 10 vanta un pannello da 6,43" AMOLED con risoluzione Full HD+. A muovere il dispositivo abbiamo il processore Snapdragon 678 octa core da 2,2 GHz sviluppato a 11 nanometri, una GPU Adreno 612 e 4 GB di RAM. La memoria interna ammonta a 128 GB. Sono quattro i sensori fotografici di questo Redmi Note 10. La principale è una 48 megapixel f/1.8, con a supporto una grandangolare da 8 megapixel f/2.2 e due 2 megapixel, una per le macro e una per il miglioramento dell'effetto bokeh negli scatti in modalità ritratto. La batteria è una enorme 5.000 mAh che garantisce una buona autonomia al dispositivo. Recensione Redmi Note 10

Scheda tecnica Redmi Note 10

OPPO A54 OPPO A54 vanta un display da 6,5" in tecnologia IPS LCD. Sono 48 megapixel quelli a disposizione della fotocamera principale, dotata di flash Singolo e capace di registrare video Full HD (1920 x 1080 pixel). La risoluzione della fotocamera frontale è invece di 16 megapixel. La CPU è un Qualcomm Snapdragon 480 octa a 64 bit da 2 GHz e GPU Adreno 619, il tutto supportato da 4 GB di RAM e 64 GB di memoria, espandibile tramite una microSD. La batteria da 5.000 mAh, purtroppo non removibile, garantisce ottima autonomia al dispositivo. Scheda tecnica OPPO A54

HONOR 50 Lite Honor 50 Lite vanta un display da 6,67" LCD (2.376 x 1.080 pixel) HDR. A muovere il dispositivo abbiamo un ottimo processore Snapdragon 662 otto core fino a 2.0 GHz, 6 GB di RAM e 128 GB di ROM con slot per microSD. Il comparto fotografico posteriore comprende: principale da 64 megapixel, ultrawide da 8 megapixel, FOV 106°, f/2.4, profondità da 2 megapixel e macro da 2 megapixel. Da non sottovalutare la fotocamera frontale da 16 megapixel. La batteria da 4.300 mAh con SuperCharge a 66W, garantisce buona autonomia al dispositivo.

OPPO A54s OPPO A54s è uno smartphone dalle prestazioni elevate con un design elegante e sofisticato. Vediamo insieme le specifiche tecniche! Vanta uno schermo da 6,52'' Eye Care LCD (720 x 1.600 pixel) con frequenza di aggiornamento 60 Hz. Sotto la scocca troviamo una CPU MediaTek Helio G35 con una GPU PowerVR GE8320, più 4 GB di RAM e 128 GB di memoria espandibile con microSD. Per quanto riguarda il comparto fotografico abbiamo una fotocamera posteriore principale da 50 megapixel e una fotocamera frontale da 8 megapixel. La batteria da 5.000 mAh, con funzione Super Nighttime Standby per consumare solo l'1,32% di energia, garantisce ottima autonomia al dispositivo.

Xiaomi Poco M3 Pro 5G M3 Pro 5G vanta un display da 6,5" con risoluzione Full HD+ e tecnologia IPS. Si tratta di uno schermo che punta molto sul suo refresh rate aumentato a 90 Hz. Per quanto riguarda l'hardware di questo smartphone, abbiamo il recente processore Mediatek Dimensity 700 a 7 nanometri, una soluzione interessante per garantire la connettività 5G. E' disponibile nei tagli da 4 e 6 GB di RAM LPDDR4. La memoria interna va di pari passo: 64 o 128 GB UFS 2.1, espandibile tramite microSD. Inoltre, ha a disposizione una fotocamera da 48 megapixel e due fotocamere da 2 megapixel, una per le macro e una per l'effetto bokeh. Anche in questo caso abbiamo una corposa batteria da ben 5.000 mAh. Recensione POCO M3 Pro

Scheda tecnica POCO M3 Pro

Huawei Nova 8i La famiglia Nova 8 di Huawei accoglie un nuovo membro, Huawei Nova 8i! Questo bellissimo smartphone vanta un display LCD Full HD+ da 6,67". Sotto la scocca abbiamo un processore Snapdragon 662, 6 GB/8 GB di RAM e 128 GB di storage interno. Per quanto riguarda il comparto fotografico, abbiamo una fotocamera posteriore principale da 64 megapixel, una grandangolare da 8 megapixel, una per la profondità da 2 megapixel e una per le macro da 2 megapixel. Buona anche la fotocamera anteriore da 16 megapixel. Infine, la batteria da 4.300 mAh garantisce buona autonomia al dispositivo.

I migliori smartphone economici sotto i 250€

Qui saliamo di prezzo, ma non troppo naturalmente. In questo paragrafo troverete i migliori smartphone aventi un prezzo al di sotto dei 250€

Redmi Note 10S Redmi Note 10S vanta un display Super AMOLED da 6,43" con risoluzione FHD+. Il processore di questo dispositivo è un Mediatek Helio G95 octa con supporto ai 64 bit che lavora alla frequenza di 2.05 GHz e ha un processore grafico Mali-G76 MC4. Abbiamo poi 6 GB di RAM e 64 / 128 GB di memoria, espandibile tramite una microSD. Per quanto riguarda il comparto fotografico, abbiamo una fotocamera principale da 64 megapixel con flash Singolo utile ad illuminare le foto in condizioni di scarsa luce e una fotocamera frontale da 13 megapixel. I video vengono registrati a 4K - 3840 x 2160 pixel. La batteria non removibile da 5.000 mAh garantisce ottima autonomia al dispositivo. Scheda Tecnica Redmi Note 10S

Galaxy A32 5G Samsung Galaxy A32 5G è la soluzione perfetta per chi desidera un modello dal design pulito e con connettività 5G. Vanta un display da 6,5" con una densità di pixel di 270 ppi: non di certo il meglio di Samsung, ma fa il suo dovere. La fotocamera invece è molto buona, ha una risoluzione di 48 megapixel ed è dotata di flash singolo, il tutto per catturare ogni singolo dettaglio. I video si possono registrare fino alla risoluzione Full HD e la fotocamera secondaria invece è da 13 megapixel. A cosa bisogna rinunciare? Alla radio FM e alla porta ad infrarossi. All'interno del dispositivo troviamo una batteria non removibile da 5.000 mAh, con un'ottima autonomia.

Galaxy A52 Vera chicca di questo Galaxy A52 è il suo display Super AMOLED con risoluzione Full HD+ (1080 x 2400 pixel). Sotto la scocca abbiamo un processore Snapdragon 720G octa core da 2,3 GHz con GPU Adreno 618 e 6 GB di RAM. La memoria interna ammonta a ben 128 GB (espandibile tramite microSD). La connettività è 4G. Inoltre, è dotato di ben quattro fotocamere. Le due più piccole sono da 5 megapixel, una per le macro e una per la modalità ritratto. Ottima la fotocamera principale da 64 megapixel e la 12 megapixel grandangolare. Grazie alla batteria da 4.500 mAh, lo smartphone vi accompagnerà sempre fino a fine giornata. Recensione Samsung Galaxy A52

Scheda tecnica Samsung Galaxy A52

Redmi Note 11 Redmi Note 11 vanta un display da 6,43" in tecnologia AMOLED e con risoluzione Full HD+ (1080 x 2400 pixel). Ottimo il processore Snapdragon 680 octa core da 2,4 GHz realizzato con processo produttivo a 6 nanometri. Abbiamo poi una GPU Adreno 610 e 4 GB di RAM LPDDR4X. La memoria interna può essere da 64 o 128 GB UFS 2.2 (in entrambi i casi espandibile tramite microSD). Il comparto fotografico offre una fotocamera principale da ben 50 megapixel, una grandangolare da 8 megapixel e due fotocamere da 2 megapixel, una per le macro e una per la modalità ritratto. Sufficiente la selfie camera da 13 megapixel. La batteria da 5.000 mAh vi garantirà una giornata piena di utilizzo, soprattutto grazie al processore non particolarmente energivoro. Recensione Redmi Note 11

Scheda tecnica Redmi Note 11

Realme 8 Uno dei punti forti di questo smartphone è sicuramente il suo display da 6,4" in tecnologia AMOLED e con risoluzione Full HD+ (1080 x 2400 pixel). Il processore è un Mediatek Helio G95 octa core da 2,05 GHz con GPU Mali G76 MC4. Abbiamo poi 4 o 6 GB di RAM e 64 o 128 GB di memoria interna UFS 2.1. Realme 8 è dotato di una fotocamera principale da 64 megapixel, di una grandangolare da 8 megapixel, di una macro da 2 megapixel e di una fotocamera per aiutare nel calcolo dell'effetto bokeh da 2 megapixel. Infine, ha a disposizione una corposa batteria da ben 5.000 mAh. Recensione Realme 8

Scheda tecnica Realme 8

Migliori smartphone economici per fotocamera

Se siete in cerca di uno smartphone economico dall'ottimo comparto fotografico, di seguito troverete sicuramente il prodotto giusto per voi.

Realme C21 Se siete in cerca di uno smartphone economico dal buon comparto fotografico, vi consigliamo (ancora una volta) Realme C21. Considerando il suo prezzo, le foto sono più che buone rispetto alla media. Unica pecca, la fotocamera frontale. Recensione Realme C21

Scheda tecnica Realme C21

Redmi Note 11 In questa categoria ritorna Redmi Note 11. Essendo di base uno smartphone economico, non aspettatevi scatti da top di gamma. Ad ogni modo, questo modello si distingue per il suo sensore principale da 50 megapixel. Nel complesso le foto sono nitide e con un buon bilanciamento del colore. Recensione Redmi Note 11

Scheda tecnica Redmi Note 11

Migliori smartphone economici Samsung

Al giorno d'oggi Samsung è il maggior produttore di smartphone Android. In questa categoria abbiamo raccolto i migliori smartphone economici appartenenti a questo brand.

Galaxy A22 5G Premettendo che di questo modello esistono le varianti 4G e 5G, ci apprestiamo ad elencarvi le loro caratteristiche specifiche. Galaxy A22 avrà un display da 6,4" (AMOLED per la variante 4G e LCD per quella 5G) in risoluzione HD+ e una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 15W. La variante 4G monterà un processore MediaTek Helio G80 e le quattro fotocamere saranno in configurazione 48+ 5+ 2+ 2 megapixel, mentre il modello 5G monterà un chipset MediaTek Dimensity 700 e avrà le tre fotocamere in configurazione 48+5+2 megapixel. Infine, il modello 5G sarà leggermente più spesso (9 mm contro 8,5 mm) e più pesante (205 g contro 185 g) del modello 4G.

Samsung Galaxy M12 Samsung Galaxy M12 vanta uno schermo di 6,5" con una risoluzione di HD+/720 x 1600 pixel. È realizzato in tecnologia PLS LCD. Per quanto riguarda il comparto fotografico, la fotocamera principale ha una risoluzione di 48 megapixel, può registrare video a Full HD (1920 x 1080 pixel) ed è dotata di flash Singolo. Motore portante di questo smartphone è il processore Exynos 850 octa con supporto ai 64 bit che lavora alla frequenza di 2 GHz. Inoltre, vanta un processore grafico Mali-G52. Abbiamo poi 4 GB di RAM e 64 GB di memoria, espandibile tramite una microSD. La batteria presente all'interno di questo dispositivo è da 5.000 mAh ma purtroppo non è removibile.

Miglior smartphone 5G

Se per voi la connettività è importante tanto quanto il prezzo, di seguito troverete i migliori smartphone economici 5G.

Realme GT Master Edition Per quanto riguarda i migliori smartphone 5G anche Realme ha fatto la sua parte. A tal proposito uno dei migliori smartphone 5G in circolazione per rapporto qualità/prezzo, è indubbiamente Realme GT Master Edition, un modello estremamente concreto, potente, dotato di un bel display e per di più con delle ottime fotocamere. Per non parlare del software veloce e scattante. Recensione Realme GT Master Edition

Scheda tecnica Realme GT Master Edition

OnePlus Nord CE OnePlus Nord CE in qualità di smartphone 5G, risulta assolutamente molto valido. Il display a 90Hz è ottimo, il software è molto completo e arricchito dalla OxygenOS. Anche in termini di prezzo risulta molto conveniente. Recensione OnePlus Nord CE

Scheda tecnica OnePlus Nord CE

Come scegliamo i migliori smartphone economici?