Migliori smartphone economici - Aprile 2022: Guida con prezzo e descrizioni

La nostra lista dei migliori smartphone economici di aprile 2022. Per chi non lo sapesse, al giorno d'oggi potete acquistare un ottimo smartphone senza spendere cifre esorbitanti. Fortunatamente abbiamo superato da un pezzo l'era in cui "fascia bassa" fosse sinonimo di "qualità scadente". Insomma, grazie al progresso tecnologico e all'avvento sul mercato di una miriade di produttori cinesi, oggi si riescono ad acquistare smartphone di qualità con poche centinaia di euro. Dunque, se siete in cerca di uno smartphone economico che spicchi per qualità costruttiva, display, processore e comparto fotografico, qui di seguito vi proponiamo i migliori in circolazione.

OPPO A16s

OPPO A16S vanta uno schermo da 6,52" con tecnologia IPS LCD. La camera principale ha una risoluzione di 13 megapixel e registra video Full HD - 1920 x 1080 pixel. Questa fotocamera ha a disposizione anche un flash Singolo. La fotocamera frontale può scattare foto sino a 8 megapixel. La CPU è un MediaTek Helio G35 octa a 64 bit da 2.3 GHz e GPU PowerVR GE8320, il tutto supportato da 3 GB di RAM e 32 GB di memoria, espandibile tramite una microSD. La batteria non removibile da 5.000 mAh garantisce buona autonomia al dispositivo. Scheda tecnica OPPO A16S

Galaxy A12

La particolarità principale di Galaxy A12 è la quadrupla fotocamera posteriore, un elemento non da poco in questa fascia di prezzo, con sensori da 48+5+2+2 megapixel e flash, e la fotocamera anteriore da 8 megapixel. Dispone di uno schermo con notch a goccia da 6.5", con una risoluzione 720 x 1600 (HD+). Il dispositivo in questione ha una memoria RAM di 4 GB e una ROM da 64 GB espandibile con microSD (fino a 1 TB). Grazie alla batteria da 5.000 mAh, il vostro smartphone vi accompagnerà per almeno un giorno pieno e intenso senza richiedere una ricarica. Passando alla connettività, abbiamo un Wi-Fi b/g/n 2.4GHz, Bluetooth v5.0 e GPS. Insomma, è uno dei dispositivi più apprezzati in questa fascia, e al giusto prezzo rappresenta una valida alternativa.

Xiaomi Redmi Note 10

Redmi Note 10 vanta un pannello da 6,43" AMOLED con risoluzione Full HD+. A muovere il dispositivo abbiamo il processore Snapdragon 678 octa core da 2,2 GHz sviluppato a 11 nanometri, una GPU Adreno 612 e 4 GB di RAM. La memoria interna ammonta a 128 GB. Sono quattro i sensori fotografici di questo Redmi Note 10. La principale è una 48 megapixel f/1.8, con a supporto una grandangolare da 8 megapixel f/2.2 e due 2 megapixel, una per le macro e una per il miglioramento dell'effetto bokeh negli scatti in modalità ritratto. La batteria è una enorme 5.000 mAh che garantisce una buona autonomia al dispositivo. Recensione Redmi Note 10

Scheda tecnica Redmi Note 10

Redmi Note 11

Redmi Note 11 vanta un display da 6,43" in tecnologia AMOLED e con risoluzione Full HD+ (1080 x 2400 pixel). Ottimo il processore Snapdragon 680 octa core da 2,4 GHz realizzato con processo produttivo a 6 nanometri. Abbiamo poi una GPU Adreno 610 e 4 GB di RAM LPDDR4X. La memoria interna può essere da 64 o 128 GB UFS 2.2 (in entrambi i casi espandibile tramite microSD). Il comparto fotografico offre una fotocamera principale da ben 50 megapixel, una grandangolare da 8 megapixel e due fotocamere da 2 megapixel, una per le macro e una per la modalità ritratto. Sufficiente la selfie camera da 13 megapixel. La batteria da 5.000 mAh vi garantirà una giornata piena di utilizzo, soprattutto grazie al processore non particolarmente energivoro. Recensione Redmi Note 11

Scheda tecnica Redmi Note 11

Xiaomi Redmi Note 10S

Redmi Note 10S vanta un display Super AMOLED da 6,43" con risoluzione FHD+. Il processore di questo dispositivo è un Mediatek Helio G95 octa con supporto ai 64 bit che lavora alla frequenza di 2.05 GHz e ha un processore grafico Mali-G76 MC4. Abbiamo poi 6 GB di RAM e 64 / 128 GB di memoria, espandibile tramite microSD. Per quanto riguarda il comparto fotografico, abbiamo una fotocamera principale da 64 megapixel con flash Singolo e una fotocamera frontale da 13 megapixel. I video vengono registrati a 4K - 3840 x 2160 pixel. La batteria non removibile da 5.000 mAh garantisce ottima autonomia al dispositivo. Scheda Tecnica Redmi Note 10S

OPPO A54s

OPPO A54s è uno smartphone dalle prestazioni elevate con un design elegante e sofisticato. Vediamo insieme le specifiche tecniche! Vanta uno schermo da 6,52'' Eye Care LCD (720 x 1.600 pixel) con frequenza di aggiornamento 60 Hz. Sotto la scocca troviamo una CPU MediaTek Helio G35 con una GPU PowerVR GE8320, più 4 GB di RAM e 128 GB di memoria espandibile con microSD. Per quanto riguarda il comparto fotografico abbiamo una fotocamera posteriore principale da 50 megapixel e una fotocamera frontale da 8 megapixel. La batteria da 5.000 mAh, con funzione Super Nighttime Standby per consumare solo l'1,32% di energia, garantisce ottima autonomia al dispositivo.

Xiaomi Poco M3 Pro 5G

M3 Pro 5G vanta un display da 6,5" con risoluzione Full HD+ e tecnologia IPS. Si tratta di uno schermo che punta molto sul suo refresh rate aumentato a 90 Hz. Per quanto riguarda l'hardware di questo smartphone, abbiamo il recente processore Mediatek Dimensity 700 a 7 nanometri, una soluzione interessante per garantire la connettività 5G. E' disponibile nei tagli da 4 e 6 GB di RAM LPDDR4. La memoria interna va di pari passo: 64 o 128 GB UFS 2.1, espandibile tramite microSD. Inoltre, ha a disposizione una fotocamera da 48 megapixel e due fotocamere da 2 megapixel, una per le macro e una per l'effetto bokeh. Anche in questo caso abbiamo una corposa batteria da ben 5.000 mAh. Recensione POCO M3 Pro

Scheda tecnica POCO M3 Pro

POCO X3 NFC

POCO X3 monta un display da ben 6,67" con risoluzione Full HD+, tecnologia IPS, refresh rate di 120 Hz e una frequenza di touch sampling rate di 240 Hz. E' il primo smartphone ad arrivare sul mercato con il nuovo SoC di Qualcomm: lo Snapdragon 732G octa core da 2,3 GHz, con GPU Adreno 618. Abbiamo poi 6 GB di RAM LPDDR4X e 64 o 128 GB di memoria interna, espandibili tramite microSD. Inoltre, delle sue 4 fotocamere, solo 2 sono quelle realmente interessanti, ovvero la principale da 64 megapixel e quella grandangolare da 13 megapixel (entrambe accoppiate a due sensori da 2 megapixel, uno per le macro e l'altro per l'effetto bokeh). La causa principale del suo peso/spessore non trascurabili è principalmente la corposa batteria da 5.160 mAh. Ovviamente avere il chip NFC è una delle peculiarità di questo smartphone. Recensione POCO X3

Scheda tecnica POCO X3

Realme 8

Uno dei punti forti di questo smartphone è sicuramente il suo display da 6,4" in tecnologia AMOLED e con risoluzione Full HD+ (1080 x 2400 pixel). Il processore è un Mediatek Helio G95 octa core da 2,05 GHz con GPU Mali G76 MC4. Abbiamo poi 4 o 6 GB di RAM e 64 o 128 GB di memoria interna UFS 2.1. Realme 8 è dotato di una fotocamera principale da 64 megapixel, di una grandangolare da 8 megapixel, di una macro da 2 megapixel e di una fotocamera per aiutare nel calcolo dell'effetto bokeh da 2 megapixel. Infine, ha a disposizione una corposa batteria da ben 5.000 mAh. Recensione Realme 8

Scheda tecnica Realme 8

Come scegliamo i migliori smartphone economici?

Per creare questa guida abbiamo messo a confronto i tantissimi smartphone economici presenti sul mercato, ovviamente tenendo ben presenti alcuni punti focali. Qui di seguito vi riportiamo tutte le caratteristiche che ci hanno indotto a scegliere dei modelli piuttosto che altri. Display : la grandezza dello schermo e la qualità dell'immagine sono molto importanti per gestire al meglio l'esperienza utente, ma bisogna valutare anche la tecnologia del pannello, LCD o AMOLED. Soprattutto in questa fascia di prezzo, non si può prescindere da una simile caratteristica.

: la grandezza dello schermo e la qualità dell'immagine sono molto importanti per gestire al meglio l'esperienza utente, ma bisogna valutare anche la tecnologia del pannello, LCD o AMOLED. Soprattutto in questa fascia di prezzo, non si può prescindere da una simile caratteristica. Hardware : ci riferiamo alla potenza del processore, alla quantità della RAM e della memoria interna. Con la nostra selezione, abbiamo dimostrato che non bisogna necessariamente spendere cifre esorbitanti per ottenere uno smartphone con un buon hardware.

: ci riferiamo alla potenza del processore, alla quantità della RAM e della memoria interna. Con la nostra selezione, abbiamo dimostrato che non bisogna necessariamente spendere cifre esorbitanti per ottenere uno smartphone con un buon hardware. Fotocamere : anche uno smartphone economico può spiccare per il suo comparto fotografico, ricco di fotocamere (anche più di una) e sensori di qualità.

: anche uno smartphone economico può spiccare per il suo comparto fotografico, ricco di fotocamere (anche più di una) e sensori di qualità. Autonomia: gli smartphone riportati in questa guida vantano tutti corpose batterie, perfette per accompagnarvi sino a fine giornata.