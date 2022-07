Migliori TV Box Android - Luglio 2022

Migliori TV Box Android 2022

I TV box , chiamati anche set-top-box , sono dei dispositivi da collegare ad un televisore / monitor, per renderlo "smart". Questo vuol dire, per lo più, riproduzione di contenuti multimediali, sia audio che video. Con il dilagare di servizi come Netflix , Spotify , ecc. i TV box sono diventati un ottimo modo per poterne beneficiare anche su un vecchio televisore. Oppure potete collegare dischi esterni o di rete e riprodurre contenuti locali. O ancora volete giocare ma non spendere i soldi per una console. E considerando che anche le moderne TV non vengono mai aggiornate troppo a lungo, un buon TV Box è un ottimo modo per avere un media center a portata di mano.

Indice

Migliori TV box sotto 50€

La Fire TV Stick base è disponibile in due versioni , che differiscono principalmente per il telecomando, che in un caso può regolare il volume della TV e nell'altro no (consiglio: prendete il modello più economico, che riportiamo qui sotto). Entrambi sono dongle in full HD , con sistema operativo Android personalizzato dai servizi Amazon. Prime Video, Netflix e tanti altri servizi di streaming sono a vostra disposizione, con un'interfaccia fluida e ricca di consigli e suggerimenti, un po' improntati sui contenuti Amazon.

Xiaomi Mi TV Stick

Migliori TV box sotto 100€

Mi TV Box S è uno dei pochi TV box con Android TV e soprattutto con certificazione Netflix . Questo significa che potrete sfruttare Netflix in 4K, anche HDR. Il telecomando è dotato anche di microfono per interagire con Google Assistant . Peccato che le immagini riprodotte dal Mi Box S siano piuttosto scure in generale e che lo streaming sia per lo più limitato alle app presenti su Android TV.

A settembre 2021 Amazon ha lanciato la Fire TV Stick 4K Max , una versione più potente, con più RAM, per un un avvio più rapido delle applicazioni ed una maggiore fluidità generale; inoltre è stato aggiunto il supporto al moderno Wi-Fi 6. Se il prezzo delle due fosse molto simile, vi consigliamo quest'ultima, ma siccome la Fire TV Stick 4K è spesso scontata a 39€, in quel caso è senz'altro più appetibile.

Non è più un modello nuovissimo, ma la Fire TV Stick 4K di Amazon rappresenta ancora oggi una delle migliori scelte in termini di qualità/prezzo. Il sistema operativo è Android, anche se pesantemente personalizzato dai servizi Amazon, ma se foste utenti Prime vi sentirete subito a casa. Ma se anche non lo foste c'è un ampio supporto a vari servizi di streaming, online ed in locale, oltre che a svariate applicazioni di ogni genere.

Sì, Nokia adesso fa anche box TV con Android, sebbene "nokia" sia solo un nome concesso in licenza ad aziende diverse; nello specifico infatti non parliamo della stessa Nokia che ad oggi realizza smartphone e feature phone. A parte questo, siamo di fronte ad uno dei pochi box Android TV in commercio, che ha un solo difetto: il prezzo di lancio troppo elevato (99 euro). A quella cifra è difficile preferirlo ad una Fire TV Stick 4K o ad un Chromecast con Google TV, ma fortuna vuole che sia già sceso di almeno 20 euro, rendendolo così più competitivo ed una ottima alternativa per chi voglia tutta la praticità di un box (USB-A/C, Ethernet, jack audio, S/PDIF ecc.) rispetto ad un dongle, senza rinunciare ad Android TV.

Realme 4K Smart Google TV Stick è praticamente l'unica alterantiva al Chromecast con Google TV. Inferiore dal punto di vista tecnico ( niente Dolby Vision né Dolby Atmos ), ma al momento incredibilmente più aggiornato del dongle di Google. Può essere una buona alternativa se non aveste TV con Dolby Vision o soundbar Dolby Atmos, ma soprattutto al giusto prezzo (come l'offerta che vi segnaliamo qui sotto). Al lancio la pennina di Realme costa infatti quanto quella di Google (69 euro), ed a parità di prezzo non è preferibile.

Migliori TV Box sopra i 100€

Rimane sempre presente il servizio di giochi in streaming GeForce Now , che sopperirà senz'altro a qualsiasi titolo esclusivo sia mancante. Il prezzo di lancio è inoltre il più basso di sempre , anche se avremmo sperato in qualcosa di ancora meno, per una maggiore concorrenza a Fire Stick o Mi Box S.

Shield TV 2019 è quindi ancora una volta il miglior box Android TV , perché offre il più ampio supporto audio/video, inclusa la riproduzione di contenuti in HDR (HDR10 e Dolby Vision). Inoltre, grazie alla funzione di upscaling, anche contenuti in 720p e 1080p vengono convertiti in 4K con un notevole guadagno di qualità . Di contro, questa versione è a 32-bit, il che significa rinunciare a qualche gioco esclusivo per Shield (ma non è una grande perdita).

Alla fine del 2019, NVIDIA ha rinnovato le sue Shield TV, proponendo anche questa volta due modelli, in questo caso più distinti del passato. Quello base, di forma cilindrica, ha 2 GB di RAM ed 8 GB di storage espandibili con microSD. La versione Pro vanta 16 GB di storage, 3 di RAM e 2 porte USB non presenti nella versione base, ma costa 60 euro più di quest'ultima.

Migliori TV Box Amazon

Se volete risparmiare al massimo , ed avete un televisore full HD , la Fire TV Stick Lite è la scelta giusta. Prendete il modello senza controlli per la TV, ed usate il telecomando della vostra televisione per comandare anche la Fire TV Stick Lite. Minima spesa, massima resa.

Può valere la pena prendere in considerazione la Fire TV Stick 4K (non Max), ma solo se scontata a 34,99€ (cosa che regolarmente avviene). A prezzo pieno, la Fire TV Stick 4K Max rappresenta la scelta migliore .

Volete il meglio dei box TV Amazon ? Fire TV Stick 4K Max è la risposta. Qualcuno potrebbe consigliarvi il Fire TV Cube , ma quest'ultimo è inutilmente più caro ed in più ha solo il fatto di essere in pratica uno smart speaker con Alexa (di qualità audio scarsa).

Migliori TV Box per Netflix

L'app di Netflix è compatibile con la stragrande maggioranza dei TV Box Android. Questo non significa però che giri al meglio ovunque. La certificazione Netflix, necessaria per riprodurre contenuti a risoluzione superiore all'HD (720p), è appannaggio di pochissimi box, in particolare di quelli con Android TV / Google TV.

Per questo motivo i migliori TV Box per Netflix sono in pratica solo quelli dei brand più blasonati, proprio perché è Netflix ad essere molto selettivo nel dare la sua certificazione. Ci sono modi per aggirare questo blocco con programmi di terze parti, in particolare usando add-on di Kodi per Netflix, ma sono soluzioni destinate solo al pubblico più smanettone e senza alcuna garanzia di compatibilità ufficiale e futura, e pertanto non le considereremo.

NVIDIA Shield TV

È il più caro ma anche il miglior TV Box Android che ci sia. Il supporto a Netflix è ottimo non solo dal punto di vista video, cosa che potete ottenere anche con dispositivi più economici, ma anche da quello audio. La Shield TV è insomma la soluzione senza pensieri, per chi non badi al prezzo. In ogni caso, se si tratta principalmente di Netflix, puntata alle versione "non Pro" e risparmierete comunque 50 euro.