Miglior smartphone Realme - Aprile 2022: Guida all'acquisto

La nostra lista dei migliori smartphone Realme di aprile 2022. Se foste alla ricerca di qualcosa di più generico, possiamo suggerirvi anche le nostre pagine dedicate ai migliori smartphone e ai migliori smartphone Android, dove troverete una maggiore differenziazione a livello di prodotti. Realme è un marchio cinese che si è reso indipendente da Oppo nel lontano 2019. Negli ultimi anni Realme si è fatta conoscere molto bene nei mercati internazionali e anche in Italia. Il focus di questo brand, come per Redmi, è la fascia bassa con prodotti dall'ottimo rapporto qualità/prezzo. Grazie a tale strategia, Realme si è fatta strada nel mondo degli smartphone, sino a far diventare molti dei suoi smartphone dei veri e propri best seller. In questa guida all'acquisto abbiamo raccolto i modelli più interessanti tra quelli proposti dall'azienda cinese, concentrandoci anche sui migliori per batteria e fotocamera.

Migliori smartphone Realme

Migliori smartphone Realme economici

Realme C21 Realme C21 vanta un ampio schermo da 6,5" in tecnologia IPS e con una risoluzione di 720 x 1600 pixel. L'hardware di questo smartphone è più che buono per la fascia di prezzo. Abbiamo un processore Mediatek Helio G35 a 12 nanometri e una GPU Power GE8320. Poi abbiamo 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, insomma due rarità in questa fascia di prezzo. Il comparto fotografico comprende una fotocamera da 13 megapixel e due sensori aggiuntivi da 2 megapixel, uno per le macro e uno per migliorare l'effetto bokeh. Uno dei punti di forza di questo smartphone è la sua batteria da 5.000 mAh. Recensione Realme C21

Scheda Tecnica Realme C21

Realme 8i Realme 8i vanta un display da 6,6" in tecnologia LCD e con risoluzione Full HD+. La caratteristica peculiare di questo display, e probabilmente di tutto lo smartphone, è però il refresh rate a 120 Hz. Monta un processore Mediatek Helio G96 octa core da 2,05 GHz realizzato a 12nm. Le fotocamere di questo smartphone sono tre, ma solo una è meritevole di attenzione ovvero la principale da 50 megapixel. Diversamente, le altre due fotocamere sono da 2 megapixel (una per il bianco/nero e una per la macro). Discreta anche la fotocamera frontale da 16 megapixel. Inoltre, abbiamo un'enorme batteria da 5.000 mAh. Recensione Realme 8i

Scheda Tecnica Realme 8i

Realme 8 Uno dei punti forti di questo smartphone è sicuramente il suo display da 6,4" in tecnologia AMOLED e con risoluzione Full HD+. Il processore è un Mediatek Helio G95 octa core da 2,05 GHz con GPU Mali G76 MC4. Abbiamo poi 4 o 6 GB di RAM e 64 o 128 GB di memoria interna UFS 2.1. Realme 8 è dotato di una fotocamera principale da 64 megapixel, di una grandangolare da 8 megapixel, di una macro da 2 megapixel e di una fotocamera per aiutare nel calcolo dell'effetto bokeh da 2 megapixel. Infine, ha a disposizione una corposa batteria da ben 5.000 mAh. Recensione Realme 8

Scheda tecnica Realme 8

Miglior smartphone Realme fascia media

Realme 8 5G Realme 8 5G vanta un ampio schermo da 6,5" in tecnologia IPS, risoluzione Full HD+ e refresh rate a 90 Hz. Per quanto concerne la connettività, il suo nome chiarisce ogni dubbio. Si tratta di uno smartphone 5G con processore Mediatek Dimensity 700 5G octa core da 2,2 GHz. La GPU è una Mali G57 MC2, poi abbiamo 4 o 6 GB di RAM associati a 64 o 128 GB di memoria interna. Il comparto fotografico comprende una fotocamera principale da 48 megapixel, più due sensori da 2 megapixel uno per le macro e uno per le foto in modalità ritratto. Discreta la fotocamera frontale da 16 megapixel. Inoltre, vanta una corposa batteria da 5.000 mAh. Recensione Realme 8 5G

Scheda Tecnica Realme 8 5G

Realme GT Master Edition Realme GT Master Edition vanta un ottimo schermo da 6,43" in tecnologia Super AMOLED, risoluzione Full HD+ e refresh rate fino a 120 Hz. Sotto la scocca troviamo un processore Snapdragon 778G octa core da 2,4 GHz, una GPU Adreno 642L, 6 o 8 GB di RAM e di pari passo 128 o 256 GB di memoria interna. Per quanto riguarda il comparto fotografico abbiamo un sensore da 64 megapixel, una grandangolare da 8 megapixel e una macro da 2 megapixel. Buona anche la fotocamera frontale da 32 megapixel. Inoltre, abbiamo una discreta batteria da 4.300 mAh. Recensione Realme GT Master Edition

Scheda Tecnica Realme GT Master Edition

Miglior smartphone Realme fascia alta

Realme GT Neo 2 Realme GT Neo 2 vanta un display da 6,62" con risoluzione Full HD+ e refresh rate fino a 120 Hz. Questo GT Neo 2 adotta uno dei processori più interessanti sulla piazza. Parliamo dello Snapdragon 870 a 7nm con frequenza fino a 3,2 GHz e GPU Adreno 650. La RAM è disponibile nei tagli a 8 e 12 GB che di conseguenza si portano dietro 128 o 256 GB di memoria interna, ancora una volta non espandibile. Per quanto riguarda il comparto fotografico, abbiamo una fotocamera principale da 64 megapixel, con a supporto un sensore grandangolare da 8 megapixel e una per le macro da 2 megapixel. La corposa batteria da 5.000 mAh garantisce un'autonomia media di circa un giorno e mezzo. Recensione Realme GT Neo 2

Scheda Tecnica Realme GT Neo 2

Realme GT

Realme GT è equipaggiato da un pannello da 6,43" in tecnologia Super AMOLED, risoluzione Full HD+ e refresh rate aumentato a 120 Hz. Una delle peculiarità di questo Realme GT è sicuramente il suo processore Snapdragon 888 octa core da 2,84GHz, realizzato con processo produttivo a 5 nanometri. Abbiamo poi 8 o 12 GB di RAM e 128 o 256 GB di ROM purtroppo non espandibili. Inoltre, lo smartphone è dotato di tre fotocamere, una principale da 64 megapixel, una grandangolare da 8 megapixel e una per le macro da 2 megapixel. La batteria da 4.500 mAh garantisce buona autonomia al dispositivo. Recensione Realme GT

Scheda Tecnica Realme GT

Migliori smartphone Realme top gamma

Realme 9 Pro+ Realme 9 Pro+ vanta uno schermo da 6,43" in tecnologia Super AMOLED, risoluzione Full HD+ e refresh rate a 90Hz. Realme 9 Pro+ è a tutti gli effetti uno smartphone top di gamma, visto che monta all'interno uno dei processori più potenti di Mediatek: il Dimensity 920 a 6nm octa core con frequenza fino a 2,5 GHz. La GPU è una Mali G68 MC4 e abbiamo 6 o 8 GB di RAM, oltre che 128 GB di ROM. Ottimo anche il comparto fotografico. La capiente batteria da 4.500 mAh garantisce un'intera giornata di utilizzo, anche intenso. Recensione Realme 9 Pro+

Realme GT 2 Pro Realme GT 2 Pro vanta un display da 6,7" in tecnologia LTPO AMOLED, risoluzione 2K (1440 x 3216 pixel), supporto all'HDR e refresh rate variabile fra 1 e 120 Hz. Inoltre, vanta un hardware da degno top di gamma, in quanto sotto la scocca abbiamo un processore Snapdragon 8 Gen 1 octa core da 3 GHz, una GPU Adreno 730 e 8 o 12 GB di RAM più 128 o 256 GB di memoria interna. Vanta un kit fotografico molto particolare: una fotocamera principale da 50 megapixel stabilizzata otticamente, una fotocamera grandangolare da 50 megapixel con un'ampiezza di campo fino a 150° e una fotocamera microscopica da 3 megapixel. La fotocamera frontale è una buona 32 megapixel. Non poteva mancare una grande batteria da 5.000 mAh. Recensione Realme GT 2 Pro

Scheda Tecnica Realme GT 2 Pro

Miglior smartphone Realme per batteria

Realme C21 La batteria da 5.000 mAh di questo smartphone è indubbiamente uno dei suoi punti di forza. Una batteria così capiente, unita ad un processore poco energivoro fanno di Realme C21 uno smartphone capace di durare anche senza troppi problemi due giorni pieni con una singola carica. Anche sotto stress vi durerà comunque sempre almeno una giornata completa. Recensione Realme C21

Scheda Tecnica Realme C21

Miglior smartphone Realme per fotocamera

Realme 9 Pro+ Questo smartphone spicca per il suo comparto fotografico, in quanto al suo interno troviamo lo stesso sensore IMX766 da 50 megapixel che troviamo anche in alcuni top di gamma ben più costosi. Si tratta di un sensore con apertura ƒ/1.8 e abbiamo anche la stabilizzazione ottica dell'immagine. Il tutto è accompagnato poi da una fotocamera grandangolare da 8 megapixel ƒ/2.3 e da una 2 megapixel ƒ/2.4 per l'effetto bokeh. Buona anche la fotocamera frontale da 16 megapixel ƒ/2.5. Inoltre, i video si possono registrare in 4K dalla fotocamera principale e in Full HD dalla grandangolare. Recensione Realme 9 Pro+

Come scegliamo i migliori smartphone Realme?