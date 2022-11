Miglior smartphone Android - Novembre - Black Friday 2022

La nostra lista dei migliori smartphone Android di novembre / black friday 2022. Infine lo spazio dei commenti alla fine di questa lunga lista di smartphone è ovviamente aperto ai vostri suggerimenti e consigli. Vi lasciamo quindi alla nostra lista dei migliori smartphone Android, divisi per fascia di prezzo. A questo link trovate invece la lista per i migliori smartphone in generale, quindi anche iPhone.

Migliori Smartphone Android 2022

Può essere molto difficile scegliere il miglior smartphone Android qualità prezzo ed è per questo che abbiamo scelto di realizzare un'ampia selezione dei migliori prodotti in modo da facilitarvi la scelta. Non sarà certo facile selezionare ogni mese i migliori prodotti per voi, ma grazie a questa guida dettagliata potrete farvi un'idea di quale sia lo smartphone perfetto per voi, che sia di fascia bassa, fascia media o fascia alta. Se cercate smartphone di ogni genere e tipologia potete seguire il link sotto. Vista la difficoltà nel delineare una lista dei migliori prodotti con sistema operativo Android, abbiamo scelto di selezionare quelli che nelle nostre recensioni hanno ottenuto i voti più alti (sopra 8) e di proporveli, fornendovi anche alcune delle migliori offerte al momento (novembre / black friday 2022) presenti sul mercato online, in modo da poter trovare anche lo smartphone più economico. Nella nostra guida avrete a disposizione quindi una completa lista di smartphone Android ordinati per prezzo crescente, di qualsiasi marca, purché forniti di garanzia.

Miglior smartphone Android sotto i 100€

Redmi 9A

Questo smartphone Redmi è indubbiamente la migliore scelta sotto i 100€. A differenza degli altri smartphone di questa selezione NON lo abbiamo provato e non possiamo darvi il nostro parere, ma vogliamo comunque dirvi cosa pensiamo in base alla nostra esperienza, soprattutto visto che i prodotti della concorrenza sono quasi tutti di scarsa qualità e vogliamo invitarvi a non comprare "a caso". Scheda tecnica Redmi 9A

Miglior smartphone Android economici sotto i 200€

Redmi Note 11

Redmi con questo Note 11 mette a segno un altro successo nella fascia economica del mercato. Lo smartphone garantisce non solo un'ottima autonomia, ma anche una ricarica molto rapida. In più abbiamo il supporto a due SIM e alla microSD, un buon display AMOLED e ha anche una fotocamera (che per la fascia di prezzo) è sopra la media. Recensione Redmi Note 11

Scheda tecnica Redmi Note 11

Miglior smartphone Android sotto i 300€

POCO X4 Pro 5G

Anche con X4 Pro, il brand POCO (ormai indipendente da Xiaomi, benché rimanga sempre la casa madre) è riuscito a mettere a segno un ottimo dispositivo. Il design potrebbe non piacere a tutti, ma lo smartphone è molto concreto: prezzo contenuto, ottima autonomia, ricarica molto rapida e hardware completo. Recensione POCO X4 Pro

Scheda tecnica POCO X4 Pro

POCO M3 Pro 5G

M3 Pro 5G è un altro punto a segno di POCO, brand di Xiaomi, che ha realizzato uno smartphone concreto e completo ad un prezzo estremamente competitivo. Abbiamo un display a 90 Hz, una grande batteria da 5.000 mAh, un processore potente, molta memoria e anche la connettività 5G, come fa intuire il nome. Non ci sono spunti particolari, ma nel complesso anche la fotocamera si difende, fattore spesso esageratamente trascurato in questa fascia di prezzo.

Miglior smartphone Android fascia media sotto i 450€

Motorola Edge 30 Neo

Motorola Edge 30 Neo è uno smartphone di altri tempi, realizzato in policarbonato, leggero e molto tascabile. La fotocamera non sarà la migliore, ma per il resto è un dispositivo pensato per durare nel tempo, anche grazie ad un software pulito e una ricarica rapidissima, con una batteria comunque commisurata alla tipologia del prodotto. Recensione Motorola Edge 30 Neo

Scheda tecnica Motorola Edge 30 Neo

Samsung Galaxy A53

Samsung Galaxy A53 è uno di quegli smartphone che è migliorato nel tempo. Con gli aggiornamenti ricevuto questo Galaxy A53 è sicuramente lo smartphone di fascia media da comprare per chi cerca un dispositivo Samsung. Lo smartphone fa belle foto, è impermeabile e ha uno schermo a 120 Hz decisamente superiore alla media. Anche il software è molto completo e si integra perfettamente nei vari servizi dell'azienda. Recensione Samsung Galaxy A53

Scheda tecnica Samsung Galaxy A53

Redmi Note 11 Pro+ 5G

Nonostante il nome inutilmente complesso questo smartphone Redmi è uno dei prodotti più interessanti per chi vuole spendere il giusto e ottenere tanto. Buone fotocamere, schermo ottimo e velocità di ricarica istantanea. Viene lanciato con la versione precedente di Android ma se a voi questo dettaglio non importa è un ottimo affare per il rapporto qualità prezzo. Recensione Redmi Note 11 Pro+ 5G

Scheda tecnica Redmi Note 11 Pro+ 5G

Realme 9 Pro+

Realme, costola di OPPO, ha realizzatto un altro smartphone eccezionale per la sua fascia di prezzo. È potente, offre un'esperienza fluida e scattante e è anche dotato di una buona fotocamera. Ottima poi la ricarica super rapida, che risolve ogni problema di batteria scarica. Recensione Realme 9 Pro+

Scheda tecnica Realme 9 Pro+

Realme GT Neo 2

Uno dei pochi veri best buy degli ultimi periodi è sicuramente questo GT Neo 2 di Realme. Uno smartphone concreto sotto ogni aspetto: ottimo display, ricarica rapidissima, software veloce e completo. Il prezzo poi è molto aggressivo e anche la fotocamera non delude, cosa niente affatto scontata in questa fascia di prezzo.

OPPO Find X3 Lite

Il modello Lite della famiglia Find X3 di OPPO è sicuramente il prodotto più economico, ma non per questo meno interessante. Anzi: di fatto il termine "lite" gli sta sicuramente stretto. Buon display, software completissimo e fotocamere comunque di buon livello.

OnePlus Nord 2

OnePlus Nord 2 è un vero best buy. Lo smartphone infatti riesce a portare in una fascia di prezzo decisamente contenuta specifiche, prestazioni e (soprattutto) fotocamere da vero top di gamma. Un'esperienza completa, con un software pulito, ad un prezzo accessibile. In più abbiamo la ricarica super rapida a 65W e anche lo switch fisico della suoneria.

Motorola Moto G100

Motorola Moto G100 è il Moto G più potente di sempre. Ha un processore top di gamma (lo Snapdragon 870), memorie grandi e veloci e anche tante chicche che non si trovano solitamente in questa fascia di prezzo. Parliamo per esempio dell'uscita video tramite cavo USB-C che abilita anche la possibilità di utilizzare lo smartphone come se fosse un computer, se collegato ad un monitor. In più abbiamo un display HDR, una doppia fotocamera frontale a una fotocamera grandangolare che funge anche da macro, grazie all'anello luminoso che la circonda.

OnePlus 8T

OnePlus aveva "sparato" un po' in alto con OnePlus 8 e con questo 8T ha aggiustato il tiro. Si tratta di un dispositivo decisamente più ragionato, con uno schermo piatto e un prezzo decisamente più basso. Uno smartphone in perfetto stile OnePlus, che unisce eleganza, alla semplicità e alla velocità. Recensione OnePlus 8T

Scheda tecnica OnePlus 8T

Motorola Edge 30

Motorola Edge 30 si conferma ancora una volta come uno fra gli smartphone più interessanti per rapporto qualità prezzo. Lo smartphone era stato lanciato ad un prezzo alto ma da subito scontato, rendendo subito onore alle sue peculiarità, come l'essere sottile e leggero o l'avere un software gradevole e velocissimo. In più abbiamo un buon processore e uno schermo a ben 144 Hz. Recensione Motorola Edge 30

Scheda tecnica Motorola Edge 30

OnePlus Nord 2T

OnePlus Nord 2T è solo una lieve rivisitazione del modello dell'anno precedente. E questo comunque non è un male, visto che si trattava di un vero best buy. Migliora il processore e anche la velocità di ricarica, ora fra le più veloci del panorama smartphone. Rimane poi uno smartphone gradevole e con un software fluidissimo. Recensione OnePlus Nord 2T

Scheda tecnica OnePlus Nord 2T

Miglior smartphone Android sotto i 600€

Honor 70

Honor 70 è stata una bella scoperta quando lo abbiamo recensito. Questo perché è sicuramente il miglior smartphone di fascia media del suo periodo. Soprattutto nel comparto fotografico dove Honor 70 davvero stupisce, fancedo meglio dei concorrenti soprattutto per quanto riguarda la registrazione video. Recensione Honor 70

Scheda tecnica Honor 70

Xiaomi 12 Lite

Xiaomi 12 Lite è ancora una volta un eccellente smartphone di fascia media. Prima di tutto questo smartphone è indubbiamente una bellissima sorpresa dal punto di vista fotografico, ma non delude neanche sul fronte del display. La ricarica poi è rapidissima, andando a sostenere una batteria che garantisce comunque una buona autonomia grazie al processore Snapdragon 778G. Recensione Xiaomi 12 Lite

Scheda tecnica Xiaomi 12 Lite

POCO F4 GT

Pochi smartphone sono concreti come questo POCO (scusate il gioco di parole). F4 GT è uno smartphone dalla scheda tecnica invidiabile, venduto ad un prezzo tutto sommato accessibile. Ha l'ultimo processore Snapdragon 8 Gen 1 top di gamma, una ricarica velocissima, con ottimizzazioni specifiche per i videogiocatori e con un bellissimo schermo a 120 Hz. Recensione POCO F4 GT

Scheda tecnica POCO F4 GT

Xiaomi 11T Pro

Come ogni anno la famiglia T di Xiaomi è quella più interessante per il grande pubblico. Questo perché porta con sé i fondamentali di un vero top di gamma ad un prezzo più accessibile. In questo caso parliamo di processore Snapdragon 888, fotocamera da 108 megapixel stabilizzata e addirittura la ricarica rapida a 120W (assente nel fratello maggiore).

Samsung Galaxy S21 FE

La versione Fan Edition di Samsung Galaxy S21 è ancora una volta uno smartphone estremamente completo, che farà felici praticamente tutti quelli che cercano un buon smartphone top di gamma senza dover spendere una fortuna. È dotato di un ottimo display, di un hardware completo e di un software ricco di funzionalità. La fotocamera poi è sempre la ottima presente anche sui suoi fratelli. Recensione Samsung Galaxy S21 FE

Scheda tecnica Samsung Galaxy S21 FE

Miglior smartphone Android sotto i 900€

Google Pixel 7

Google ha lanciato anche in Italia uno dei top di gamma più interessanti degli ultimi anni, soprattutto per il suo rapporto qualità prezzo. Il nuovo Pixel 7 è infatti uno smartphone notevole. Ad un prezzo contenuto offre infatti una fotocamera davvero premium e un software sempre veloce, scattante e soprattutto aggiornato. Certo, non sarà perfetto per l'autonomia, ma le sue dimensioni contenute lo rendono comunque uno smartphone per tutti. Recensione Google Pixel 7

Scheda tecnica Google Pixel 7

Motorola Edge 30 Ultra

Motorola ha lanciato anche una variante Ultra del suo smartphone di fascia alta. Questo dispositivo è il primo ad utilizzare una fotocamera da 200 megapixel e porta con sé comunque una scheda tecnica veramente completa, che include anche uno schermo a 144 Hz e una ricarica rapida a 125W. Presente anche la ricarica wireless a 50W! Recensione Motorola Edge 30 Ultra

Scheda tecnica Motorola Edge 30 Ultra

Realme GT 2 Pro

Indubbiamente il prezzo di questo Realme GT 2 Pro potrebbe non essere quello che molti si sarebbero aspettati da uno smartphone di questo brand. Ma si tratta di un dispositivo top di gamma a tutti gli effetti e per quello che offre il prezzo è anche valido. Ricarica velocissima, tanta potenza e anche un buon display ad alto refresh rate. Recensione Realme GT 2 Pro

Scheda tecnica Realme GT 2 Pro

Xiaomi 12X

Xiaomi 12X è identico a Xiaomi 12 per design e qualità costruttiva (eccellente) ma differisce leggermente per il suo hardware. Questo gli permette di essere più economico pur manenendo però prestazioni altissime. Si tratta di un "quasi" top di gamma. Il suo processore permette poi anche di risparmiare qualcosa sulla batteria, garantendo buoni risultati anche quel fronte. Recensione Xiaomi 12X

Scheda tecnica Xiaomi 12X

Motorola Edge 30 Pro

Motorola torna a fare veri top di gamma con questo Motorola Edge 30 Pro. Si tratta di un vero smartphone premium, venduto però ad un prezzo più contenuto. Ha all'interno il processore Snapdragon 8 Gen 1, un'ottima autonomia e addirittura uno schermo a 144 Hz, solitamente presente solo negli smartphone gaming. Recensione Motorola Edge 30 Pro

Scheda tecnica Motorola Edge 30 Pro

ASUS Zenfone 9

Zenfone 9 è uno smartphone che non c'era nel panorama Android. Un vero smartphone top di gamma in un corpo molto compatto. L'hardware non delude affatto, anche grazie al potentissimo processore Snapdragon 8+ Gen 1, alla velocissima memoria interna e all'ottimo display AMOLED a refresh rate aumentato. Abbiamo poi anche l'impermeabilità e il jack audio ancora presente. In tutto ciò il prezzo è inferiore a praticamente tutti i concorrenti.

Google Pixel 7 Pro

È ormai una rarità che uno smartphone top di gamma come Pixel 7 Pro possa uscire sul mercato ad un prezzo inferiore ai 900€. E così invece è stato. Questo smartphone è poi forse la miglior scelta per chi vuole una fotocamera bilanciata sotto ogni aspetto e al top in ogni condizione. Il design è poi particolare e riconoscibile: ottimo per chi cerca un'alternativa al "solito". Recensione Google Pixel 7 Pro

Scheda tecnica Google Pixel 7 Pro

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 12T Pro è lo smartphone più bilanciato del 2022 lanciato dall'azienda. È dotato di una bella fotocamera da 200 megapixel, una batteria corposa con ricarica rapida e un software veloce e completo. In più l'azienda ha finalmente risolto il problema con i suoi sensori di prossimità mettendone uno fisico. Recensione Xiaomi 12T Pro

Scheda tecnica Xiaomi 12T Pro

OPPO Reno6 Pro

Questo OPPO Reno6 Pro è a tutti gli effetti un vero smartphone top di gamma, con un vestito elegante e venduto ad un prezzo inferiore. Forse non basso come si sarebbe potuto aspettare, ma le varie offerte nei mesi lo rendono sicuramente un prodotto più interessante a cui approciarsi. Bel design, buone fotocamere e software molto completo. Recensione OPPO Reno 6 Pro

Scheda tecnica OPPO Reno 6 Pro

OnePlus 9 Pro

OnePlus 9 Pro è il primo smartphone realizzato in collaborazione con Hasselblad e che porta quindi in dote una fotocamera rinnovata e che si può indubbiamente fregiare di avere una qualità decisamente superiore rispetto al passato. Lo smartphone è poi impermeabile e supporta non solo la ricarica rapida, ma anche quella rapida tramite ricarica wireless. Uno smartphone di pregio, impreziosito da un software estremamente fluido e ricco di funzionalità come la OxygenOS.

ASUS ROG Phone 6 Pro

Anche ASUS ROG Phone 6 Pro non è solo un eccezionale smartphone gaming, ma è anche un eccellente smartphone. Il software è completo e ricco, il display è eccezionale e nessuno può batterlo nel campo dell'audio. Uno smartphone adatto per i giocatori e per chiunque voglia il meglio senza compromessi (se non in parte sulla fotocamera). Certo, il design è aggressivo e non proprio per tutti.

Samsung Galaxy S21+

Per chi non vuole uno smartphone dalle dimensioni eccessive (ma non cerca neanche un prodotto particolarmente compatto) questo Galaxy S21+ è una soluzione eccellente. bel design, qualità costruttiva curata, un nuovo ottimo processore Exynos 2100, tre ottime fotocamere, ricarica wireless e ancora una volta uno schermo al top con refresh rate adattivo fra 48 e 120 Hz.

Miglior smartphone Android sotto i 1500€ - Premium

Honor Magic 4 Pro

Magic 4 Pro è il primo vero smartphone premium dell'azienda cinese. Honor torna alla ribalta nel 2022 per prendere il posto lasciato dalla ex-parente Huawei. Ottima fotocamera, ottimo design e delle soluzioni che non si trovano altrove, come il lettore di impronte ultrasonico e lo sblocco del volto 3D. Recensione Honor Magic 4 Pro

Scheda tecnica Honor Magic 4 Pro

OnePlus 10 Pro

OnePlus 10 Pro è uno smartphone completo, con molte caratteristiche da vero dispositivo premium. Ottimo schermo, velocità di ricarica fulminea e uno schermo QHD+ ad alto refresh rate. Uno smartphone che gode poi del nuovo software OxygenOS realizzato dal team in collaborazione con OPPO. Recensione OnePlus 10 Pro

Scheda tecnica OnePlus 10 Pro

Xiaomi 12 Pro

La versione Pro di Xiaomi 12 è ovviamente il dispositivo più potente della famiglia di smartphone dell'azienda. Ottimo display, ricarica fulminea e delle buone fotocamere tutte da 50 megapixel: anche la grandangolare e lo zoom 2x. Il software è poi finalmente molto stabile e all'altezza di un prodotto simile. Recensione Xiaomi 12 Pro

Scheda tecnica Xiaomi 12 Pro

Samsung Galaxy S22 Ultra

S22 Ultra non solo è il classico ottimo top di gamma di Samsung rinnovato, ma in più eredita anche la penna dalla famiglia Galaxy Note, permettendo quindi di eseguire operazioni più complesse. La fotocamera è la più completa in circolazione e offre anche due livelli di zoom ottico. Spettacolare il display e software fra i più completi (e aggiornati) in circolazione. Recensione Samsung Galaxy S22 Ultra

Scheda tecnica Samsung Galaxy S22 Ultra

OPPO Find X5 Pro

OPPO con il suo Find X5 Pro ha voluto decisamente alzare l'asticella portando il tutto ad un livello superiore. Lo schermo QHD+ a 120 Hz è sempre al top, ma un fronte che ancora migliore è quello delle fotocamere, con un affinamento (dovuto anche alla collaborazione con Hasselblad) che alza ancora la resa dei singoli scatti. Ottima la qualità costruttiva, anche grazie alla scelta di realizzare la scocca in ceramica. Recensione OPPO Find X5 Pro

Scheda tecnica OPPO Find X5 Pro

Come scegliamo gli smartphone?

Nello specifico trovate una lista di dispositivi che hanno ricevuto almeno 8 come voto nelle nostre recensioni e che nel dettaglio sono risultati vincenti come: Display : schermi luminosi, con buoni angoli di visione e ad una risoluzione ottimale per la diagonale dello schermo

: schermi luminosi, con buoni angoli di visione e ad una risoluzione ottimale per la diagonale dello schermo Hardware : CPU, GPU e RAM in un quantitativo sufficiente a garantire ottime prestazioni

: CPU, GPU e RAM in un quantitativo sufficiente a garantire ottime prestazioni Autonomia : batterie abbastanza capienti o sistemi di risparmio energetico particolarmente efficienti

: batterie abbastanza capienti o sistemi di risparmio energetico particolarmente efficienti Fotocamera : fotocamere (in particolare quella principale) capace di realizzare scatti nitidi, luminosi e con app capaci di aprirsi e di mettere a fuoco velocemente

: fotocamere (in particolare quella principale) capace di realizzare scatti nitidi, luminosi e con app capaci di aprirsi e di mettere a fuoco velocemente Software : i software possono essere delle tipologie più disparate ma devono mantenere un buon bilanciamento fra semplicità, fluidità e numero di funzioni

: i software possono essere delle tipologie più disparate ma devono mantenere un buon bilanciamento fra semplicità, fluidità e numero di funzioni Aggiornamenti: teniamo anche conto di quanto un software venga aggiornato e se le novità siano o meno di rilievo

Gli smartphone dual SIM sono ormai una categoria estremamente richiesta, visto che permettono agli utenti di utilizzare due numeri di telefono differenti con un solo smartphone, sia per le telefonate e gli SMS, ma anche per gli account social come WhatsApp e Telegram, oppure per poter sfruttare le chiamate su di un numero e la connessione dati su di un altro. La maggior parte degli smartphone sono ormai dual SIM, ma non tutti con le stesse specifiche. Alcuni per esempio offrono il 5G su entrambe le SIM, mentre altri offrono il supporto dual SIM solo o in alternativa tramite eSIM. Qua sotto trovate una selezione di smartphone dual SIM, ma trovate tutti i migliori smartphone dual SIM nella nostra guida.

Migliori smartphone rapporto qualità / prezzo

Di smartphone ottimi ce ne sono tanti, ma non tutti costano una cifra ragionevole. Ci sono ormai infatti smartphone oltre il "top di gamma" che sfociano nella fascia "premium", con prezzi anche ampiamente oltre i 1000€. Quali sono allora i migliori smartphone per rapporto qualità prezzo? Rispondere a questa domanda è fondamentale per chi è disposto a spendere anche cifre consistenti, ma vuole il meglio che il mercato possa offrire. Qua sotto trovate una breve selezione di smartphone ottimi per qualità / prezzo.