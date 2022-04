A corto di memoria? Xiaomi starebbe per lanciare diversi modelli ad alte prestazioni da 512 GB

La notizia arriva dal noto leaker Digital Chat Station , che ha annunciato come il gigante cinese lancerà diversi dispositivi ad alte prestazioni con memoria fino a 512 GB .

Sui nostri smartphone può capitare di essere a corto di spazio di archiviazione , soprattutto se si ha l'abitudine di girare video in 4K . Xiaomi sembra esserne consapevole, e data l'attenzione che dedica al comparto fotocamere dei suoi dispositivi top, avrebbe intenzione di proporre i nuovi modelli con opzioni di archiviazione maggiori.

La notizia è stata condivisa su Weibo, insieme all'indicazione che almeno uno di questi nuovi dispositivi sarà dotato di 8 GB di RAM, quando Xiaomi ha lanciato smartphone con 512 GB di memoria con non meno di 12 GB di RAM (il Redmi K50 Pro, per esempio). Non possiamo sapere a che dispositivo si riferisca il leaker, ma ha aggiunto che i nuovi modelli sono previsti a breve, quindi speriamo di potervi aggiornare quanto prima.