Problemi di surriscaldamento per il vostro smartphone? La colpa sarebbe di Arm

Secondo un rapporto di Business Korea , infatti, il problema risiederebbe, almeno in parte, nel design dei chip di Arm , che sarebbe poco ottimizzato per gli innumerevoli dispositivi e versioni del sistema operativo Android a cui dovrebbe adattarsi.

Ormai conosciamo tutti l'affaire GOS , il sistema utilizzato da Samsung sui suoi ultimi smartphone della serie Galaxy S22 per limitare le prestazioni in modo da ovviare ai problemi di surriscaldamento . Non è stata l'unica, anche Xiaomi ha fatto lo stesso , ma la colpa potrebbe non essere totalmente dovuta ai due produttori di telefoni.

Arm infatti non produce i suoi chip, ma li fa fare, per il mondo Android, a Samsung e Qualcomm (via TSMC), mentre per il mondo iOS, ad Apple, ovviamente. E qui si riapre la vecchia questione della frammentazione di Android, in quanto i chip Arm per Apple non soffrono degli stessi problemi di surriscaldamento essendo maggiormente ottimizzati.

La soluzione? Secondo gli esperti non è facile. Samsung e Qualcomm devono trovare un modo per riuscire a ottimizzare i loro prodotti nonostante si debbano adattare a una varietà di condizioni differenti, altrimenti il surriscaldamento, e temiamo lo sviluppo di software per limitarlo, potrebbe diventare una normalità.