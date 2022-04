Sony IMX866: nuovi dettagli sul sensore dei prossimi top di gamma Android

I sensori fotografici di Sony sono i più usati in ambito smartphone , e l'ultimo IMX766 si può trovare tra alcuni tra i più performanti dispositivi sul mercato come l'Oppo Find X5 Pro o lo Oneplus 9 Pro .

La più grande novità del sensore dovrebbe essere il fatto che si tratta di un sensore dual-frame che durante le registrazioni video raggiunge un rapporto 16:11 utilizzando una dimensione del sensore di 1/1,49". Per le foto invece, viene ripristinato il rapporto 4:3 mentre per il sensore non si hanno informazioni (anche se si vocifera di una dimensione di 1/1,56 pollici). Questa novità dovrebbe permettere di ottimizzare le condizioni di ripresa a seconda delle necessità e sicuramente Sony farà una bella pubblicità a riguardo.

Per quanto riguarda le altre caratteristiche, il nuovo sensore dovrebbe inoltre:

avere dimensioni maggiori , con pixel più grandi (quindi aumentando la quantità di luce da raccogliere)

, con pixel più grandi (quindi aumentando la quantità di luce da raccogliere) cambiare la composizione della matrice, con l'aggiunta dei pixel bianchi a differenza dei tradizionali pixel rossi, verdi e blu utilizzati nell'attuale IMX766. Questa aggiunta dovrebbe consentire una migliore raccolta della luce e soprattutto una migliore precisione del colore.

Sembra veramente un bel passo avanti, soprattutto lato video, e non vediamo l'ora di darvi altri dettagli!