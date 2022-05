Nuovi Snapdragon in arrivo: il top di gamma sarà in buona compagnia

Si prospettano interessanti novità in casa Qualcomm, l'azienda statunitense leader nella produzione di componenti hardware per smartphone e tablet, soprattutto processori.

Canale Telegram Offerte

Come potete vedere dal teaser diffuso in Cina, e che trovate a fine articolo, Qualcomm ha fissato un evento per il prossimo 20 maggio. L'evento si chiama Snapdragon Night e sarà prevedibilmente dedicato ai nuovi processori. Arriverà il nuovo top di gamma assoluto Snapdragon 8 Gen 1+, ma ci sarà posto anche per il nuovo Snapdragon 7 Gen 1, il medio-gamma di Qualcomm.

Per quest'ultimo ci sarà un design con 4 x A710 core e 4 x A510 core, mentre la GPU sarà un'Adreno 662. Il primo smartphone a debuttare con questo processore dovrebbe essere OPPO Reno 8.

Per quanto riguarda Snapdragon 8 Gen1+, ci aspettiamo che debutti su OnePlus 10 Ultra, Xiaomi 12 Ultra, e il prossimo ROG Phone.