Snapdragon 8+ Gen 1 e Snapdragon 7 Gen 1 ufficiali: Qualcomm spinge sui top

Snapdragon 8+ Gen 1

Come già da qualche anno Qualcomm ha deciso di aggiornare a metà della sua vita il suo SoC premium. Parliamo del nuovo Snapdragon 8+ Gen 1. Questo nuovo componente va a migliorarsi soprattutto per quanto riguarda la potenza e l'autonomia, che sono poi i due pilastri principali di un System-on-a-chip. La CPU di Snapdragon 8+ Gen 1 offrirà il 10% in più di performance grazie anche ad un aumento frequenza fino a 3,2 GHz, così come anche la GPU avrà un miglioramento sempre del 10% in termini di prestazioni.

E se Snapdragon 8 Gen 1 non aveva completamente convinto sui consumi energetici alla prova pratica è qui che si concentra probabilmente il miglioramento più grande. CPU e GPU infatti all'aumentare delle richieste di prestazioni possono arrivare al massimo delle loro prestazioni ad un efficienza energetica migliora addirittura del 30%.

Il tutto garantendo funzionalità come la registrazione video 8K HDR grazie al triplo ISP Spectra a 18 bit, funzioni di elaborazione in tempo reale (come bokeh e miglioramento del viso contemporaneo) e il rendering volumetrico nei videogiochi.

Abbiamo già una lunghissima lista di aziende che implementeranno a breve lo Snapdragon 8+ Gen 1: ROG, Black Shark, HONOR, iQOO, Lenovo, Motorola, Nubia, OnePlus, OPPO, OSOM, realme, RedMagic, Redmi, vivo, Xiaomi e ZTE.

