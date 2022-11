Snapdragon 8 Gen 2: tutte le specifiche tecniche

Oggi Qualcomm ha lanciato il suo nuovissimo processore premium Snapdragon 8 Gen 2, un processore che ancora una volta si fregia di vari primati (come quello per il Wi-Fi 7 per esempio) e un notevole incremento di potenza. Se volete sapere tutto su Snapdragon 8 Gen 2 il consiglio è di leggervi l'artciolo completo che trovate a questo link.

Qui invece andremo ad elencare solo le specifiche tecniche di questo nuovo SoC, per chi fosse curioso di conoscere tutti i dettagli della scheda tecnica di Snapdragon 8 Gen 2.

Connettività

5G mmWave e Sub6, standalone (SA), non-standalone (NSA)

5G mmWave 2X2 MIMO

5G Sub6 4x4 MIMO

5G Dual SIM Dual Active (DSDA)

5G download fino a 10 Gbps

5G upload fino a 3,5 Gbps

Wi-Fi be 7 (fino a 5,8 Gbps)

Wi-Fi 8x8 MU-MIMO

Wi-Fi dual band contemporaneo (2x2 + 2x2)

Bluetooth 5.3

Bluetooth LE Audio

Supporto aptX Voice, aptX Lossless, aptX Adaptive

Supporto per doppia antenna Bluetooth

GPS, Glonass, BaiDou, Galileo, QZSS, NavIC

Posizionamento a doppia frequenza GNSS (L1/L5)

Imaging

Supporto a fotocamere fino a 200 megapixel

Supporto scatto rapido a 30fps su fotocamere a 108 megapixel

Supporto Rec. 2020 e 10-bit

Registrazione 8K HDR (e scatto a 64 mpx)

Registrazione 8K@30fps / 4K@120fps / HD@960fps

Display

Supporto per display 4K a 60 Hz / QHD+ a 144 Hz

Supporto per display esterni fino a 4K a 60 Hz / 10bit / HDR10+ / Dolby Vision

Hardware

CPU Kyoto: 1 prime core 3,2 GHz (Cortex-X3), 4 performance core a 2,8 Hz (due Cortex A710 e due Cortex A715), 3 efficency core a 2 GHz (Cortex A510)

Supporto per RAM LPDDR5X fino a 4.200 MHz

Supporto a RAM fino a 16 GB

Processo produttivo a 4nm

USB versione 3.1

Supporto per memorie interne UFS 4.0

Ricarica