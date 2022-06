Snapdragon 8 Gen 2 esce allo scoperto con qualche sorpresa

Nel mondo smartphone Qualcomm gioca da protagonista con i suoi processori Snapdragon, soprattutto per i modelli di fascia più alta. L'ultimo SoC top di gamma è lo Snapdragon 8 Gen 1, con la variante Plus in arrivo, ma già sappiamo qualcosa sul suo successore.

Nelle ultime ore il noto leaker cinese Digital Chat Station ha condiviso i primi dettagli sull'architettura dello Snapdragon 8 Gen 2. Questo processore dovrebbe presentare un'architettura inconsueta: ci saranno infatti un core Cortex-X3, due core Cortex-A720, due core Cortex-A710 e tre core Cortex-A510.

Questa disposizione non è stata mai usata su SoC top di gamma, e la presenza dei tre core Cortex-A510 ci fa riflettere. Sugli altri processori di Samsung o MediaTek troviamo sempre quattro core del genere, mentre vederne tre potrebbe suggerire che Qualcomm è intenzionata a usarne due accoppiati e uno in modo indipendente.

Inoltre, i core Cortex-A710 dovrebbero garantire il supporto 32 bit. Questa scelta sarebbe senz'altro singolare da parte di Qualcomm, quando Google sta spingendo in modo rilevante gli sviluppatori di app ad abbandonare i 32 bit in favore dei 64 bit.

Per il resto, sappiamo che il nuovo Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 dovrebbe essere realizzato con processo produttivo TSMC a 4 nm, mentre la GPU dovrebbe corrispondere alla Adreno 740.