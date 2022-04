Snapdragon 7 Gen 1: un octa-core Cortex-A710 + Cortex-A510 con GPU Adreno 662

Il nuovo chip dovrebbe fare quindi un bel balzo prestazionale in avanti, soprattutto lato GPU, ma nulla si sa sul processo produttivo. Visti i problemi avuti da Samsung nella produzione dello Snapdragon 8 Gen 1, Qualcomm potrebbe optare per TSMC, e restano aperte le opzioni sia a 4 nm che a 5 nm, visto che l'azienda potrebbe dare priorità agli Snapdragon 8 Gen 1 Plus e Gen 2. Restate comunque collegati, perché sicuramente arriveranno presto novità, magari anche per i chip di fascia più bassa Snapdragon 6 Gen 1 e 4 Gen 1.