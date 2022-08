Samsung supporta gli standard per la fotocamera di Google meglio... di Google!

La cosiddetta frammentazione di Android non riguarda purtroppo solo la distribuzione del sistema operativo, ma anche alcuni aspetti software cruciali, come il comparto fotografico. Le app di terze parti infatti (come WhatsApp per esempio) in Android hanno sempre avuto difficoltà ad accedere a tutte le risorse hardware del comparto fotografico degli smartphone, come ad esempio sensori secondari grandangolari.

Google ha cercato di mettere una pezza a questa situazione due anni fa, introducendo la libreria di supporto Jetpack, all'interno della quale sono state incluse le API CameraX che dovrebbero fare da ponte con le API Camera2 e semplificare il supporto per l'hardware della fotocamera del telefono all'interno di app di terze parti.

La nuova libreria era stata vista come la soluzione definitiva, ma come sempre nel mondo Android la realtà è più complicata delle speranze, e infatti l'implementazione di entrambe le risorse non è obbligatoria da parte dei produttori, che ovviamente spesso e volentieri si evitano del lavoro in più.

Ma cosa succede se uno di questi produttori è Google stessa, che dovrebbe quantomeno dare il buon esempio sul rispetto degli standard da lei stessa introdotti? A rivelare l'assurdità della situazione, è stato lo sviluppatore Zachary Wander su Twitter con la sua app che rivela il supporto delle estensioni CameraX, come bokeh e HDR, sul telefono. In questi screeenshot Zachary mostra come nel nuovo Google Pixel 6a (qui trovate la nostra recensione) le estensioni non siano supportate da tutti i sensori fotografici.