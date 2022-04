Samsung userà sempre più processori Exynos per i suoi smartphone di fascia bassa

Un paio di settimane fa avevamo recensito l'ottimo Samsung Galaxy A53 5G, smartphone di fascia media dotato di processore Exynos 1280, e a quanto sembra il gigante sudcoreano vorrebbe espandere sempre più l'utilizzo di processori proprietari per i propri dispositivi.

Ad affermarlo, un nuovo rapporto del sito Business Korea che mostra come Samsung si stia concentrando sui mercati emergenti e per far questo voglia appoggiarsi alla produzione interna. L'esempio più lampante è il Galaxy A13, successore del fortunato Galaxy A12 spedito in più di 50 milioni di esemplari. Il Galaxy A12 era alimentato dal processore MediaTek Helio P35 e ha contribuito enormemente all'ascesa di Mediatek, mentre il nuovo Galaxy A13 LTE ha segnato il cambiamento con il processore Exynos 850 (mentre la variante 5G è dotata del MediaTek Dimensity 700).