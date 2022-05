Samsung Galaxy S23 e S24 senza Exynos, in preparazione della rivalsa

Da tempo all'uscita di un nuovo smartphone della serie Galaxy S gli utenti italiani restano in trepidante (e illusa) attesa di sapere se il mercato europeo prevederà la variante Exynos o Qualcomm del nuovo top di Samsung. Questo, almeno per un paio d'anni, potrebbe non essere più un problema, in quanto il gigante di Seul avrebbe in mente di creare un chip proprietario, ma non prima del 2025.

La notizia, trapelata dalla Corea, rivela che i Galaxy S del 2023 e del 2024 (S23 e S24) non avranno processori Exynos e quindi per tutto il mondo ci sarà una sola versione, dotata di processori Qualcomm Snapdragon. Secondo un funzionario di Samsung, "è stata una decisione presa dal top management, audace e rischiosa, per una visione a lungo termine".

La mossa, effettivamente rischiosa, segue comunque l'indirizzo dell'azienda, che nel 2022 aveva proposto smartphone con SoC Exynos solo in Europa, mentre Medio Oriente, Africa e India erano passati a dispositivi con Snapdragon.

Per quanto riguarda il nuovo tipo di processori, non si hanno ancora dettagli, ma Samsung sembra intenzionata a investire i suoi sforzi per creare un chip che possa competere con Apple, anche se recentemente ha visto perdere Qualcomm come cliente per la produzione di Snapdragon 8+ Gen 1, passata a TSMC.