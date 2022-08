Samsung Galaxy S23 avrà una fotocamera da 200MP, ma diversa da quello che si pensava

Ora però il noto leaker Ice Universe ha pubblicato su Twitter una notizia piuttosto sconcertante, in cui darebbe quasi per certo un terzo sensore da 200 MP sui Galaxy S23 Ultra , ISOCELL HP2 , mai presentato.

In genere le versioni dei prodotti hanno una numerazione crescente che identifica il nuovo modello che - si spera - dovrebbe avere caratteristiche migliori, ma con Samsung mai dare nulla per scontato, perché ha sempre pronte delle sorprese.

Ovviamente non si hanno indicazioni sulle specifiche di questo ISOCELL HP2, ma in teoria dovrebbe essere migliore dei due precedenti HP1 e HP3, quindi o essere di dimensioni maggiori (HP1 è da 1/1,22 pollici) o presentare una migliore tecnologia.

È difficile comprendere la nomenclatura Samsung, anche se non è la prima volta che la vediamo all'opera, come nel caso del sensore ISOCELL GN5, che ha caratteristiche peggiori rispetto ai "cugini" ISOCELL GN2 montato su Xiaomi Mi 11 Ultra o ISOCELL GN1 montato sui Google Pixel 6 (e nei nuovi Pixel 7).

Dopo tre generazioni di Galaxy S con sensori da 108 MP (S20 Ultra, S21 Ultra, S22 Ultra), si sta assistendo quindi a una nuova corsa "ai megapixel", sarà la strada giusta?

Per alcuni esperti, sensori con risoluzione inferiore e pixel più grandi sono la via da seguire, anche se persino i nuovi iPhone 14 (Pro) abbandoneranno i canonici 12 MP per passare a sensori da 48 MP, quindi forse nessuno ha ancora ottenuto la soluzione. Come sempre, vedremo sul campo chi avrà ragione.