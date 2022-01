Samsung presenta l'Exynos 2200: grafica AMD con RTX su smartphone

Un nuovo chip che contiene le migliori tecnologie per dotare il prossimo Samsung S22 di una potenza mai vista: è questa la sfida di Samsung, che finalmente ha tolto i veli dall'Exynos 2200, successore dell'Exynos 2100 uscito un anno fa.

Il nuovo SoC dell'azienda coreana è costruito con il nuovo processore a 4 nanometri EUV (Extreme Ultra Violet) per offrire una migliore efficienza energetica.

La CPU è una octa-core a tre cluster: un Cortex X2 (ottimizzato per le massime prestazioni), tre Cortex A710 (al fine di un'elaborazione equilibrata) e quattro Cortex A510 (per un'efficienza migliore). Il tutto è accompagnato dalla nuova GPU della Samsung: la Xclipse 920, costruita con l'architettura RDNA 2 e che promette prestazioni sfavillanti in ambito gaming.