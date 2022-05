Samsung presenta i display dei vostri sogni: dal dual-pieghevole a quello scorrevole

Samsung è uno dei leader principali nel mercato smartphone e si occupa anche della produzione di componenti hardware, quali processori e display. Proprio per quest'ultimi l'azienda sudcoreana ha presentato delle interessanti novità.

Le novità delle quali parliamo sono state svelate ufficialmente da Samsung durante la Display Week 2022 che si è appena conclusa. Durante la rassegna Samsung ha presentato tutte le nuove soluzioni nel settore display che ha sviluppato: le immagini in galleria mostrano il display OLED Flex G, in grado di piegarsi due volte, e OLED Flex S, un display in grado di piegarsi verso l'interno e verso l'esterno.

Ma non è tutto: Samsung ha anche mostrato i suoi display scorrevoli. La prima soluzione è in grado di scorrere orizzontalmente e ha una diagonale da 6,7", mentre la seconda è in grado di passare dalla diagonale di 8,1" a 12,4".

Le soluzioni di Samsung sono state mostrate come se fossero pronte al debutto commerciale. Tuttavia, l'azienda non ha riferito i suoi piani per portarli sul mercato. Torneremo ad aggiornarvi appena ne sapremo di più.