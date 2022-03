Quanto incide la ricarica rapida sulla capacità della batteria

Insieme alla qualità fotografica , uno dei settori di maggior impegno dei produttori di smartphone è la ricarica rapida , caratteristica che quest'anno al MWC ha scatenato una vera e propria frenesia. Se da un lato infatti Realme , Xiaomi e Oneplus prevedono di lanciare (o hanno lanciato ) dispositivi con ricarica a 150 o 160W, OPPO ha presentato una tecnologia in grado di arrivare a ben 240W .

Ricarica rapida vuol dire batterie più piccole

La corsa alla ricarica rapida , considerata caratteristica dei modelli di fascia premium, ha un effetto interessante sulle batterie : a ricariche rapide maggiori infatti, corrispondono in maniera inversamente proporzionale minori capacità della batteria . L'analisi, effettuata dal noto sito GSMArena confrontando dodici telefoni , di cui uno era praticamente la versione con ricarica rapida dell'altro, ha evidenziato come la presenza della ricarica rapida influisce mediamente del 10% sulla capacità della batteria .

Come si può vedere dalla tabella sopra, a un telefono con batteria da 5.000 mAh corrisponde un modello quasi identico con ricarica rapida e batteria da 4.500 mAh.

Ma GSMArena è andato oltre e ha notato come fino ad una ricarica intorno ai 30W non c'è un effetto sulla capacità della batteria. A esempio il Redmi Note 9 Pro per il mercato indiano è infatti sostanzialmente identico al Redmi Note Pro globale, ma il primo possiede una ricarica a 18W, mentre il secondo arriva a 30W, pur avendo entrambi batterie da 5.020 mAh e le stesse dimensioni e peso. Oltre questo valore, si può notare un calo della capacità utilizzabile a parità di volume della batteria.