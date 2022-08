Qualcomm alla conquista della fascia bassa: ecco le specifiche di Snapdragon 6 Gen 1

Lo scorso maggio, Qualcomm ha presentato due nuovi processori : Snapdragon 8+ Gen 1 (dedicato ai top di gamma) e Snapdragon 7 Gen 1 (rivolto ai dispositivi di fascia media). Ora, stando alle ultime indiscrezioni, sembrerebbe che l'azienda stia pensando anche alla fascia più "bassa" grazie al possibile lancio del chip Snapdragon 6 Gen 1 (SM6450). Il noto leaker Evan Blass , infatti, ha pubblicato un tweet in cui svela ogni dettaglio dell'ipotetico inedito processore.

Nello specifico, il nuovo chip sarà realizzato secondo il processo produttivo a 4 nm. Sarà equipaggiato con una CPU octa-core Kryo fino a 2,2 GHz, una GPU Andreno che supporterà Vulkan 1.1, HDR e HLG. Le memorie, invece, saranno di tipo LPDDR5-2570 e supporteranno fino a 12 GB di RAM e USB 3.1. Saranno presenti, inoltre, componenti come il modem 5G Snapdragon X62 SA+NSA con le bande 5G mmWave e sub-6GHz. Per il Wi-Fi, invece, ci sarà il Qualcomm FastConnect 6700 Wi-Fi 6e. Non mancherà, tra l'altro, il supporto al Bluetooth 5.2 (con LE Audio), alla ricarica rapida Qualcomm "Quick Charge 4+ technology" ed al GPS a doppia frequenza.