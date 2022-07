La nuova generazione di Snapdragon arriverà a novembre

Intorno ai futuri smartphone Android, qualcosa si sta muovendo. In particolare, Qualcomm ha ufficialmente confermato che a novembre si svolgerà lo "Snapdragon Summit 2022", l'evento in cui l'azienda presenta le sue ultime innovazioni. Ad esempio, lo scorso anno rivelò lo Snapdragon 8 Gen 1.

L'evento si svolgerà dal 15 al 17 novembre – in passato si è tenuto sempre a dicembre – presso le Hawaii, così come è accaduto negli ultimi anni (ad eccezione di una piccola pausa legata al COVID-19). Per quanto riguarda ciò che verrà presentato, le indiscrezioni hanno rilanciato l'ipotesi secondo cui verrà presentato il nuovo processore di punta, lo Snapdragon 8 Gen 2.

Il chip, che avrà come numero di modello "SM8550", dovrebbe essere realizzato da TSMC con un processo costruttivo a 4nm. Inoltre, si vocifera che il processore utilizzerà una particolare architettura CPU 1+2+2+3 composta da un core Cortex-X3, due core Cortex-A720, due core Cortex-A720 e tre core Cortex-A510 a bassa potenza. Il nuovo processore dovrebbe integrare la GPU Adreno 740.