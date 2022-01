MediaTek è un portento sul mercato: record di incassi e primo posto su Qualcomm

MediaTek è l'azienda cinese che nel corso degli anni ha sempre di più consolidato la sua posizione nel mercato dei processori per dispositivi mobili, in particolare per smartphone. Proprio in questo senso arrivano nuove buone notizie per l'azienda.

Stando all'ultimo report elaborato da Counterpoint Research, MediaTek ha stabilito un nuovo record di entrate generate sul mercato. Queste corrispondono a 17,6 miliardi di dollari per il 2021, crescendo del 53% rispetto a quanto fatto nel 2020. Come è possibile vedere dal grafico in galleria, gran parte di queste entrate arrivano dalle vendite di processori nel settore smartphone.