MediaTek Dimensity 9000 Plus è il nuovo guanto di sfida agli Snapdragon di Qualcomm

MediaTek , nel novembre 2021, presentò il suo primo processore di punta basato sul processo produttivo a 4nm di TSMC : il Dimensity 9000 . Il chip octa-core presentava un core prime Arm Cortex-X2 affiancato da tre core ad alte prestazioni, ovvero Cortex-A710 , quattro core di efficienza Cortex-A510 e la GPU Mali-G710. Tra l'altro, il processore poteva contare anche su un'unità di elaborazione AI (APU) di 5^ generazione ed un ISP (Image Signal Processor) a 18 bit . Insomma, un chip che, rispetto al precedente modello, assicurava certamente un importante passo in avanti.

Ora, così come Qualcomm, MediaTek ha presentato un aggiornamento del chip, cioè il nuovo Dimensity 9000 Plus. A differenza di Snapdragon 8+ Gen1 – che presenta decise differenze rispetto al modello precedente – l'ultimo Dimensity non sposta di molto l'asticella. Difatti, l'unica differenza che spicca è il nuovo core principale con un clock più alto. Nel dettaglio, secondo la società il nuovo chip, rispetto al Dimensity 9000, fornirà un aumento delle prestazioni della CPU pari al 5% ed un miglioramento delle performance della GPU del 10%.