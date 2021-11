MediaTek Dimensity 2000 supera il milione su AnTuTu: Snapdragon chi?

Nell'ultimo anno in particolare, MediaTek ha riguadagnato trazione, diventando il più grande chipmaker per smartphone al mondo. I SoC Dimensity dotati di connettività 5G, buone performance e prezzo contenuto sono stati la chiave del suo successo. L'attuale Dimensity 1200 è il modello di punta per il 2021, e per quanto valido è comunque rimasto indietro rispetto all'offerta top di Qualcomm (incluso il "vecchio" Snapdragon 870) o Samsung. Le cose però potrebbero cambiare il prossimo anno, con l'arrivo del Dimensity 2000.

Il primo benchmark di questo nuovo SoC lascia infatti molto ben sperare, con un punteggio complessivo di poco superiore al milione di punti (1.002.220 per la precisione), in grado quindi di tenere testa a Snapdragon 898 ed Exynos 2200, grazie anche all'adozione dell'architettura ARM Cortex-X2 a 4 nm.

BLACK FRIDAY AMAZON

Purtroppo al momento non ci sono molti termini di paragone, tanto che è AntuTu stesso a definire il punteggio "anormale", ma molto probabilmente non lo sarà più tra qualche tempo. Il guanto di sfida è lanciato, vedremo quale sarà la risposta di Qualcomm e soci.