La GPU Snapdragon 898 punta a battere A15 Bionic di Apple

Qualcomm sta per presentare al mondo il suo nuovo SoC per dispositivi di fascia alta: si tratta di Snapdragon 898 , che dovrebbe debuttare alla fine di quest'anno e che sarà montato sugli smartphone top di gamma del 2022.

Secondo alcuni leaker, questo SoC (ed in particolare la sua GPU integrata Adreno 730) sarà l'unico a competere davvero con l'A15 Bionic di Apple, che troviamo sugli ultimi iPhone 13: per IceUniverse, Qualcomm ha migliorato tantissimi aspetti, quali soprattutto GPU e ISP, ma ha ancora qualche dubbio riguardo la CPU e la sua gestione termica.

Manca all'appello però Exynos 2200, il SoC di Samsung: di questo purtroppo non si conosce praticamente nulla e dunque non ci si può sbilanciare riguardo le performance. Nel caso in cui Exynos non riesca a tenere il passo con la concorrenza, l'unico SoC a poter davvero contrastare l'ottimo lavoro fatto da Apple con A15 Bionic sarà Snapdragon 898.