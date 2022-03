La geolocalizzazione dei top di gamma con SoC Qualcomm diventerà

All'orizzonte ci sono delle importanti novità per gli smartphone che hanno sotto il cofano un processore Snapdragon di Qualcomm, in particolare per coloro che possono fare affidamento sul più recente e più potente Snapdragon 8 Gen 1.

Qualcomm ha infatti annunciato che a partire dai prossimi mesi si affiderà a un nuovo servizio di geolocalizzazione per i suoi processori, il quale promette un'accuratezza molto più alta rispetto a quello che viene usato attualmente. Si tratta del servizio di correzione della geolocalizzazione RTX GNSS di Trimble.