L'Exynos 2200 di Samsung supererà le performance grafiche dello Snapdragon 888

Stando a quanto riferito nelle ultime ore dal leaker FrontTron su Twitter, i benchmark eseguiti sul nuovo Exynos 2200 promettono davvero bene. Le migliorie consisterebbero soprattutto nel contesto grafico , dove la GPU AMD sviluppata da Samsung offrirebbe delle performance più alte di almeno il 20% rispetto a quelle offerte dall'Exynos 2100. In condizioni di picco l'incremento ammonterebbe addirittura a più del 30% .

Nelle ultime ore abbiamo visto interessanti rumor che indicano i nuovi Galaxy S22 in arrivo a livello globale con un SoC Snapdragon , invece che con il solito Exynos . Questo però potrebbe non essere necessariamente una notizia positiva .

Le performance grafiche dell'Exynos 2200 sarebbero migliori anche dell'attuale Snapdragon 888, almeno stando a quanto mostrato dai primi benchmark eseguiti sulla piattaforma 3DMark nel test Wild Life.

Quanto appena emerso è da prendere con le dovute cautele. Si tratta di test preliminari effettuati su software e hardware non ancora finalizzati. Pertanto non date per scontato che quest'anno vorreste un top di gamma Samsung con processore Exynos 2200 al posto del vociferato Snapdragon.